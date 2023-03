Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este lunes que en las condiciones del tiempo tendremos pocas lluvias en gran parte del territorio, temperaturas calurosas y recomendaciones en las costas.

Meteorolog?a explic? que esto se debe a la incidencia de un sistema de alta presi?n ubicado sobre el Atl?ntico que limita de manera considerable el contenido de humedad en nuestra masa de aire, generando condiciones relativamente tranquilas y de buen tiempo en gran parte de nuestra.

Prevalecer?n amplias horas de sol y condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.

Las precipitaciones, si ocurren ser?n aisladas y d?biles, causadas por la nubosidad que pueda transportar el viento hacia nuestra ?rea durante horas del d?a o la noche en provincias como: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, La Romana, La Vega, Monse?or Nouel, Duarte, Saman?, Mar?a Trinidad S?nchez, entre otras.

En la costa caribe?a, recomend? a los operadores de las fr?giles, peque?as y medianas embarcaciones, navegar cerca del per?metro costero sin aventurarse mar adentro debido a vientos y oleajes anormales.

La Onamet record? a poblaci?n dominicana hacer uso racional del agua, ya que nos encontramos en sequ?a estacional. Este periodo por lo general se extiende hasta mediados del mes de abril.

Para ma?ana martes, el estado del tiempo continuar? relativamente tranquilo en gran parte del pa?s. Se prev? que predominar? un ambiente favorable para realizar deportes al aire libre, debido a los efectos del sistema de alta presi?n que impone estas condiciones sobre nuestra ?rea. No obstante, el calentamiento diurno y la orograf?a provocar?n ligeros aumentos de la nubosidad con chubascos aislados y ocasionales r?fagas de viento hacia la regi?n noreste y Cordillera Central.

Estado del tiempo

Distrito Nacional: Medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas en la ma?ana.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas en la ma?ana.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones.

El Gran Santo Domingo: temperaturas m?nima entre 20 ?C y 22 ?C y m?xima entre 30 ?C y 32 ?C.