Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este martes que en las condiciones del tiempo tendremos temperaturas agradables, pocas lluvias y se mantienen las recomendaciones en la costa Atl?ntica.

Meteorolog?a explic? que las frescas temperaturas se deben a un sistema frontal que transit? por nuestro pa?s.

Se prev? que en la mayor parte de las provincias prevalecer? un cielo despejado, sin embargo, aunque no se esperan valores importantes de lluvias, sin embargo no se descarta que durante la tarde ocurran ligeros aumentos nubosos con lluvias d?biles y ligeras hacia la vertiente norte, noreste y el centro del pa?s.

Se prev? que los dominicanos seguiremos disfrutando, especialmente en la noche y madrugada de un ambiente fr?o con valores entre 2 ?C y 10 ?C en zonas de monta?as como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras, pudiendo ser de -4 ?C a 2 ?C en zonas de mayor altura, como Valle Nuevo y el Pico Duarte.

La ONAMET inform? adem?s, de un sistema de baja presi?n sobre el noroeste del oc?ano Atl?ntico a unos 480 kil?metros al norte de las Bermudas, est? produciendo vientos con fuerza de tormenta. Este sistema posee una probabilidad muy baja cero por ciento de convertirse en un cicl?n sub-tropical en las 48 horas. Por su ubicaci?n y desplazamiento no ofrece peligro para la Rep?blica Dominicana.

En la costa Atl?ntica se mantiene la recomendaci?n para los operadores de embarcaciones fr?giles y peque?as, para que realicen sus operaciones con precauci?n, desde Punta del Castillo de Puerto Plata hasta Cabo San Rafael de La Altagracia.

En tanto que, para ma?ana mi?rcoles, con un patr?n meteorol?gico sin cambios apreciables en la actividad de precipitaciones, producto de la influencia del anticicl?n que continuar? reduciendo el contenido de humedad, no obstante, una d?bil vaguada en superficie se acercar? a la porci?n oriental del pa?s y aumentar? ligeramente la presencia de lluvias pasajeras y aisladas, especialmente durante las horas vespertinas sobre poblados de las regiones norte, noreste, sureste y Cordillera Central.

Estado del tiempo

Distrito Nacional: Cielo despejado con r?fagas ocasionales. Temperaturas agradables.

Santo Domingo Este: Mayormente soleado en la ma?ana con escasas nubes en la tarde. Temperatura agradable.

Santo Domingo Oeste: Cielo despejado y ambiente fresco con r?fagas ocasionales.

Santo Domingo Norte: Cielo despejado y ambiente fresco con r?fagas ocasionales.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 17 ?C y 21 ?C y la m?xima entre 28 ?C y 30 ?C.