Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este mi?rcoles que en las condiciones del tiempo continuaremos bajo los efectos de una vaguada por lo que se esperan lluvias desde las primeras horas de la ma?ana.

Meteorolog?a pronostic? chubasco sobre la costa Caribe?a del pa?s como Peravia y Azua. En la tarde las precipitaciones se incrementar?n hacia otros poblados en el interior de nuestro territorio, esper?ndose nublados acompa?ados de aguaceros, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento hacia provincias en las regiones norte, noreste, sureste, cordillera Central y zona fronteriza.

En tanto que en horas de la noche continuar?n presentes lluvias de manera dispersa y posibles tormentas el?ctricas en localidades pr?ximas a la costa Atl?ntica como: Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat y Mar?a Trinidad S?nchez.

La ONAMET mantiene varias provincias en alerta meteorol?gica, ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de r?os, arroyos y ca?adas, as? como, deslizamiento de tierra.

Les invitamos a leer: Meteorolog?a: Temperaturas agradables y pocas lluvias

Las provincias en alerta son: Espaillat, Santiago, Duarte, Hato Mayor, Hermanas Mirabal y Monse?or Nouel.

Dijo adem?s, que las temperaturas, en la noche y madrugada se sentir?n agradables, debido a la ?poca del a?o (invierno). Se prev? que la m?nima oscilar? entre 6 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras, pudiendo ser de -2 ?C a 4 ?C en zonas de mayor altura, como Valle Nuevo y el Pico Duarte.

Para ma?ana se espera que se debilite la vaguada, pero habr? condiciones favorables para que se presenten nublados ocasionales en las primeras horas del d?a con lluvias dispersas y d?biles hacia poblados en la costa Atl?ntica de nuestro territorio y en horas de la tarde ocurrir?n otros incrementos de la nubosidad acompa?ados de algunos aguaceros con tronadas aisladas sobre poblados hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera Central. En la noche y la madrugada del viernes continuaremos observando aguaceros dispersos y tronadas aisladas hacia poblados en la costa norte.