Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este martes que en las condiciones del tiempo tendemos cielo mayormente soleado y aisladas nubes, algunos nublados en horas de la tarde con chubascos aliados y temperaturas calurosas.

Meteorolog?a explic? que los chubascos se deben a la incidencia de un sistema de alta presi?n dominando las condiciones del tiempo sobre el pa?s.

Estas precipitaciones de corta duraci?n ser?n m?s frecuentes hacia las localidades de las regiones norte, noreste y la cordillera Central, producto del transporte de nubosidad inducido por el viento del este/sureste.

En tanto que contin?a la presencia de una vaguada sobre el Canal del viento asociado a un sistema frontal, el mismo no avanzar? por la circulaci?n anticicl?nica.

Dijo adem?s, que las temperaturas estar?n ligeramente calurosas durante el d?a, siendo frescas y agradables en la madrugada.

La Onamet recomend? a la poblaci?n hacer uso racional del agua, ya que nos encontramos en el periodo de sequ?a estacional, el cual estad?sticamente finaliza a mediados del mes de abril.

Para ma?ana mi?rcoles, el sistema frontal empezar? a debilitarse al norte del pa?s, cerca de la costa, la cual juntos al transporte de nubosidad que aportar? el viento del este/sureste, se estar?n generando nublados ocasionales con algunas lluvias dispersas hacia los poblados de las regiones este, litoral costero caribe?o y la cordillera Central.

Estado del tiempo

Distrito Nacional: Nubes dispersas.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: Nubes dispersas a medio nublado.

Santo Domingo Oeste: Nubes dispersas.

El Gran Santo Domingo: Temperaturas m?nima entre 19 ?C y 21 ?C y m?xima entre 29 ?C y 31 ?C.