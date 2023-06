Santo Domingo.– La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este viernes que en las condiciones del tiempo tendremos pocas lluvias en casi todo el territorio, part?culas de polvo del Sahara y temperaturas calurosas.

Meteorolog?a explic? que este patr?n en consecuencia sistema de alta presi?n domina el panorama. Sin embargo, la incidencia del viento c?lido y h?medo del sureste se unir? a los efectos de calentamiento diurno y orogr?fico, para que desde horas matutinas ocurran chubascos locales en poblados del litoral costero caribe?o.

En cuanto a las temperaturas seguir?n muy calurosas, recomend? a la poblaci?n ingerir suficientes l?quidos, vestir ropas ligeras (preferiblemente de colores claros) y evitar exponerse por tiempo prolongado directamente a la radiaci?n solar entre las once de la ma?ana a las cuatro de la tarde.

Te invito a leer: Hoy tendremos temperaturas muy calurosas, dice Meteorolog?a

Para ma?ana, continuaremos sin cambios importantes en las condiciones del tiempo a causa de la circulaci?n anticicl?nica en los diferentes niveles de la troposfera que limitar? las formaciones de nubes significativas y los eventos importantes de precipitaciones. No obstante, en horas de la tarde se espera la presencia de chubascos locales con tronadas distanciadas hacia las porciones: noroeste, suroeste y sureste, como resultado de la incidencia del viento predominante del sureste, el calentamiento diurno y la orograf?a del lugar.

Clima

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados.

Santo Domingo Este: cielo despejado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.

Santo Domingo Norte: nubes aisladas con incrementos nubosos y chubascos pasajeros.

Santo Domingo Oeste: poca actividad nubosa con ligeros incrementos y chubascos aislados.

El Gran Santo Domingo: temperaturas m?xima entre 31 ?C y 33 ?C y m?nima entre 24 ?C y 26 ?C.