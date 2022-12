Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este lunes que en las condiciones del tiempo tendremos cielo soleado con nueves dispersas, pocas posibilidades de lluvias, temperaturas calurosas en la tarde y frescas en la noche.

Meteorolog?a pronostic? que solo se prev?n chubascos aislados hacia las regiones del noreste, sureste y la cordillera Central.

Las temperaturas se sentir?n calurosas en la tarde, esper?ndose valores en ?reas urbanas que oscilar?n entre los 29 ?C y 32 ?C la m?xima, debido al cambio de viento de componente este, sin embargo. Mientras que en la noche y madrugada se tornar?n agradables con valores entre 5 ?C y 11 ?C las m?nimas en zonas de monta?as y valles del interior del pa?s.

La Onamet recomend? a las embarcaciones peque?as y medianas navegar cerca del per?metro costero sin aventurarse mar adentro desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta Gorda (El Seibo), debido a viento y olas anormales.

Les invitamos a leer: ?Sal con tu paraguas! Se esperan lluvias en la tarde

Dijo adem?s, que a partir de esta noche, se espera una mejor?a gradual del oleaje con relaci?n a d?as anteriores.

Para ma?ana martes, continuaremos bajo el mismo patr?n meteorol?gico, la incidencia del sistema de alta presi?n y los efectos locales (calentamiento diurno y orogr?fico), adem?s de la humedad que transporta el viento hacia nuestro territorio; por lo que, se presentaran algunos desarrollados nubosos con chubascos aislados hacia las regiones noreste, cordillera Central y la zona fronteriza.