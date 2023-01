Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este jueves que en las condiciones del tiempo se esperan pocas lluvias durante las pr?ximas 24 horas, las temperaturas se sentir?n ligeramente calidad en horas de la tarde y se descontin?a la recomendaci?n en la costa Atl?ntica.

Meteorolog?a explic? que esas condiciones son producto de una masa de aire seca generada por una circulaci?n de alta presi?n que influye sobre el pa?s.

Dijo que durante la ma?ana veremos cielo mayormente soleado a despejado y ausencia de lluvias en la mayor?a de las provincias y las que puedan ocurrir ser?n de corta duraci?n de manera aislada en Mar?a Trinidad S?nchez, Espaillat y la Altagracia zona de costas.

Mientras que la costa Atl?ntica debido a una mejor?a s? descontinua la recomendaci?n para los operadores de peque?as y fr?giles embarcaciones.

Pronostic? adem?s, que las temperaturas estar?n ligeramente c?lidas en el d?a y estar?n agradables a frescas, especialmente en la noche y madrugada con valores entre 6 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as y valles internos como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras, pudiendo ser de -4 ?C a 2 ?C en zonas de mayor altura, como Valle Nuevo y el Pico Duarte.

Para ma?ana viernes, el viento se tornar? de componente este/sureste, lo que generar? un ligero aumento en la humedad y en las temperaturas se sentir?n algo m?s c?lidas durante las horas diurnas, adem?s prevemos las ocurrencias de aislados y ocasionales nublados con chubascos pasajeros durante las horas matutinas y la tarde en sectores del noreste, sureste, suroeste y la Cordillera Central, para luego pasar en la noche a un cielo de nubes aisladas.