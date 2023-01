Santo Domingo.- El lanzador derecho de los Tigres del Licey, Esmil Rogers, apag? la luz de la poderosa ofensiva de las Estrellas Orientales el domingo por la noche, para vencer 0-1 y colocar la Serie Final de la LIDOM 2-1 en un estadio Quisqueya en su m?xima capacidad.

Rogers de 37 a?os aplic? toda su veteran?a para lanzar seis entradas en blanco en las que solo permiti? cuatro imparables y dos boletos en cara a obtener su primera victoria de la final.

“Yo siempre he sido un jugador que no me pongo presi?n, creo que ese es el talento que tengo, ese es el tipo de pitcher que soy”, expres? Rogers al finalizar el partido. “Creo que esa es una de las cosas que me ha ayudado en el trayecto de mi carrera.”

El nativo de Santo Domingo, que adem?s ponch? a cuatro contrarios, consider? que estar? listo para hacer otra apertura o se subir? al mont?culo en cualquier rol en el que el dirigente Jos? Offerman lo requiera.

“Sabemos que estamos en una situaci?n, al d?a a d?a. Offerman sabe que yo estoy aqu?, si me necesita en tres d?as ah? estar? para dar lo mejor de m?. Creo que ese es el plan que tenemos y esperemos en Dios que sea as?”, agreg? Rogers.

Concerniente a su salida ante las Estrellas Orientales, Esmil Rogers revel? que no le solicit? al dirigente azul salir tambi?n a lanzar en el s?ptimo ya que no se puede quejar de un bullpen que siempre le ha apoyado.

“Creo que con el gran bullpen que nosotros tenemos, creo que basta con uno tirar cinco o seis innings. Offerman sabe tambi?n, en el quinto inning me dijo que iba para el sexto. Saqu? el extra y pude dar lo mejor de m?”, expres? el serpentinero azul.

Los Tigres del Licey contar?n con los lanzadores Brooks Hall y Alemao Hern?ndez para los pr?ximos dos partidos que se jugar?n martes y mi?rcoles, despu?s del primer descanso este lunes de una serie pactada al mejor de siete encuentros.