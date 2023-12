«Esa es la hija de la mujer que tiene sida»

Junto a la cama de hospital de su madre, se propuso ser doctora para ayudar a los pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el mal que afectaba a su progenitora.

Esta foto de 2006, muestra una marcha en Harare en honor a las personas que murieron tras contraer el VIH.

“Mi familia no me contaba lo que estaba pasando. Aparentemente, mi mamá se había estado enfermando de manera intermitente, pero yo lo desconocía”.

“Por lo general, mi mamá me recogía, pero ese día fue mi papá quien me buscó en la escuela”.

El VIH ha dejado miles de niños huérfanos en África. Uno de ellos aparece en esta foto tomada en 2008, en Zimbabue.

“Literalmente, estaban chismeando. No me sentí bien, no me ofrecieron ningún tipo de apoyo (psicológico)”.