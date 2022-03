“Es hermoso ayudar personas a mejorar su calidad de vida”

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-Decidida, solidaria, fuerte y empatica, son caracteristicas que definen a flor de piel a Soraya Aguiar.

Es una mujer que tiene dos profesiones, la primera es la odontologia, pero el deseo de ser una mejor lider para su equipo la llevo a certificarse como coach y entrenadora en liderazgo con el John Maxwell Team, abriendole un mundo completamente nuevo, un liderazgo basado en valores y en el servicio a los demas.

Fruto de su dedicacion y disciplina tiene el privilegio de poder servir como voluntaria apoyando a los nuevos miembros en su “Camino al Exito”.

Aunque de pequena queria ser azafata para conocer el mundo, reconoce que su carrera actual le ha permitido viajar muchisimo, ya que actualmente se dedica al networkmarketing o marketing multinivel, pues ocupa el rango Platino Principal, el mas alto en la empresa Immunotec.

Valora su libertad

Confiesa que cuando quiere ir por algo va tras ello sin escuchar voces en contra, y esta conviccion permite entender porque eligio ser odontologa, manifestando que “Decidi estudiarla porque queria ser independiente, no depender de un empleo ni tener jefes ni horarios, tampoco queria tener topes en lo que pudiera ganar. La libertad de poder elegir siempre ha sido uno de mis valores”.

Durante anos la ejercio con exito y excelencia, hasta llego a ser parte de la directiva de la Asociacion Odontologica Dominicana como se llamaba en ese entonces el hoy Colegio Odontologico Dominicano.

Recuerda que fue una epoca muy bonita, que le dio muchas satisfacciones y de la que conserva grandes amigos. Ser una mujer decidida le ha permitido crecer en cada etapa de su vida y esta consciente que los padres tienen una cuota de responsabilidad para que los hijos logren sus objetivos afianzados en comprometerse con ellos mismos.

Explico que su padre le dio un gran consejo cuando era adolescente y lo ha tomado como un norte en su vida, le dijo: “Haz lo que quieras hacer siempre, que no te hagas dano ni le hagas dano a los demas, porque duele mas el ?y si lo hubiera hecho? Que hacerlo y que salga mal.

Por ello soy perseverante, visionaria, me arriesgo, y me importa mucho la gente, tambien tengo muchas areas de oportunidad, muchas cosas que mejorar, pero me siento muy satisfecha y agradecida de la mujer en quien me he convertido”.

Aguiar reconoce que cada ser humano es valioso en su esencia; asegura, que es muy fuerte y amorosa tambien, como todos tiene miedos y le atormentan las dudas de vez en cuando, pero no deja que eso sea mayor que sus suenos. Ama ser mujer, pero no discrimina a los hombres ni se siente superior ni inferior a ellos.

El negocio de su vida

Gracias a una persona conocio el mercado en red, lo que cambio su vida. Refiere que asi inicia su historia en Immunotec, una empresa pionera en la industria de la biotecnologia, que de la mano del CEO Mauricio Domenzain, estan creando un movimiento global que aporta bienestar y prosperidad al mundo.

Lo que hacen es educar a las personas sobre la importancia de nutrir el cuerpo con nutrientes especificos que les permitan mantener una respuesta inmunologica saludable en lugar de tener que responder a los problemas de salud luego que se produzcan.

La odontologa dijo que este negocio le mostro que existian modelos de generar ingresos diferentes a los que ya conocia, por primera vez escucho terminos como ingresos apalancados e ingresos residuales y eso fue algo que le volo la cabeza, porque como estudio odontologia para no tener topes de ingresos, pero el tope se lo ponia la cantidad de pacientes que podia atender en un dia, y eso tambien ponia topes a su libertad de tiempo porque se pasaba todo el dia trabajando.

Ese exceso de trabajo afecto su salud de manera significativa y en ese momento le presentaron a Immunotec que es la empresa con la que desarrollo el negocio de redes.

En este sentido sostiene “Su producto Immunocal me ayudo a recuperarme de una manera tan rapida e impresionante que comence a recomendarselo a todo el mundo y asi se fueron generando otros testimonios de salud a mi alrededor.

Un dia, gracias a esas recomendaciones me llego un cheque de 50 dolares de la empresa y en ese momento me dije, yo quiero hacer esto porque nunca nadie me habia pagado por recomendar algo, pero sobre todo me daba la oportunidad de generar un ingreso extra que no dependia de mi trabajo fisico, el ingreso apalancado”. Ese ano se gano su primer viaje con todos los gastos pagos a Los Cabos, en Mexico, donde junto a su esposo pudo conocer parte del equipo corporativo y convivir con otros lideres de la empresa.

Este negocio le ha permitido convertirse en una mejor persona, aprendiendo habilidades de liderazgo, gestionar su tiempo, a viajar por el mundo, conocer personas y culturas diferentes, expandir su vision, tener una familia extendida en 12 paises.

Esta travesia la inicio en el 2011, mucha gente valiosa se ha ido uniendo desde entonces.

Concluye su historia con “Lo mas hermoso del mercadeo en red es que vamos alcanzando posiciones en la medida que ayudamos a otras personas a mejorar su calidad de vida”.

Decidete a ir por mas

— A todas la mujeres

Dios te regalo el potencial para que vinieras a este mundo a cumplir tu proposito, desarrollarlo es tu regalo para Dios. “Que tu mejor escote sea tu cerebro”. Dice nadie sabe mejor que tu lo que es bueno para ti, estudia y trabaja.