Entre citas y confusión: así transcurre la entrega de la nueva cédula en Sambil

El llamado de la Junta Central Electoral para que los ciudadanos acudan a buscar la nueva cédula de identidad, se desarrollaba este domingo entre confusión y desconocimiento.

En un recorrido realizado por periodistas de Listín Diario, se constató que el proceso avanza con relativa calma.

Sin embargo, reina la confusión de muchos ciudadanos interesados en recibir el nuevo documento, ya que al llegar al lugar se enteran que el proceso de entrega “es con cita”.

Durante la visita, se observó que una parte significativa de los ciudadanos que acudían terminaban retirándose sin completar el proceso. Aunque lograban acercarse al área correspondiente, no todos podían continuar con el trámite.

La principal razón de esta situación es el desconocimiento sobre el requisito de cita previa. Muchos de los usuarios llegaban con la creencia de que, por haber nacido en el mes de abril, podían realizar el proceso sin necesidad de agendar una cita.

Sin embargo, al momento de intentar ingresar, se encontraban con la restricción, lo que generaba confusión y molestia, alegando que la información ofrecida estaba incompleta.

Una empleada de la Junta Central en el centro ubicado en la plaza Sambil, explicó que la medida responde a limitaciones del espacio.

“Los centros de expedición, como no los dejan entrar de manera masiva, tienen que trabajar con citas, porque las plazas no permiten recibir grandes cantidades de personas”, informó.

Esta situación evidencia una falta de claridad en la distribución de informaciones debido a que afecta directamente a los ciudadanos que acuden sin la orientación adecuada.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, no todos los centros operan bajo el mismo mandato. Pues algunos permiten la atención sin cita previa, facilitando así el acceso a quienes no han realizado el proceso digital.

Entre los centros que operan sin cita se encuentran : Ágora Mall, Occidental Mall, Ciudad Juan Bosch, Megacentro, el Centro de Servicio Continuo 24 horas, La Feria, Herrera y Las Américas, mientras que otros, como el de Sambil, Galería 360, Bella Vista y Plaza Central si requieren cita obligatoria, lo que continúa generando dudas entre los ciudadanos.