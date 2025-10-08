¿Le preocupa la cantidad de embarazos en adolescentes en República Dominicana? Senador Monte Plata: colapso de puente en Yamasá evidencia urgencia de supervisar obras en el país Embajada de EE.UU. avisa limitaciones en redes y que servicios de visas seguirán según lo permita la situación Ataques de Estados Unidos a narcolanchas buscan justificar deportaciones de venezolanos, dice sociólogo Julio Rodríguez completa un récord de siete jugadores han alcanzado la marca 30-30 esta temporada Nobel de Química es para tres científicos por el desarrollo de estructuras metal-orgánicas
Local News

Encuentran “deambulando” a dominicana que desapareció tras repatriación desde Puerto Rico

08 October 2025
Support us
This content originally appeared on Listín Diario.
Promote your business with NAN

La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que fue localizada “en buen estado de salud” la señora Ana Arelis Báez Pérez, de 45 años, quien había sido reportada como desaparecida tras su repatriación desde Puerto Rico.

La mujer llegó al país el pasado martes 30 de septiembre, luego de ser deportada por las autoridades estadounidenses. Conforme al protocolo institucional, fue trasladada al Centro de Procesamiento Migratorio en Haina para los fines de verificación de identidad y documentación de su situación jurídica, siendo posteriormente despachada al no presentar antecedentes penales ni restricciones legales.

Durante varios días no se tuvo información sobre su paradero, lo que motivó la denuncia de desaparición interpuesta por su hijo, Ulises Mercedes.

A raíz de ello, el titular de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, dispuso una búsqueda que culminó este miércoles, cuando la dama “fue encontrada deambulando en las inmediaciones del elevado del 12 de Haina”.

Según una nota de prensa, Báez Pérez explicó a las autoridades que no se dirigió a su residencia inmediatamente “porque no quería que me vieran en las condiciones en que estaba”.

“Tras su localización, la DGM activó los protocolos de atención y le ofreció apoyo psicosocial, orientación médica y asistencia jurídica, así como procedió a entregarla al DICRIM y a sus familiares para los fines correspondientes”, informó la entidad.

Support us

Related News

01 October 2025

Huracán Imelda amenaza a Bermudas y Humberto agita la costa de EEUU

01 October 2025

Estas son las marcas chinas de autos y motocicletas con reclamaciones en RD

23 September 2025

Rosalba Ramos valora como “muy buena” condena de 8 años de prisión contra Jairo Gonz...

05 October 2025

Trump cree que habrá un acuerdo para liberar rehenes en Gaza en un "par" de días