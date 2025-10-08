Encuentran “deambulando” a dominicana que desapareció tras repatriación desde Puerto Rico

La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que fue localizada “en buen estado de salud” la señora Ana Arelis Báez Pérez, de 45 años, quien había sido reportada como desaparecida tras su repatriación desde Puerto Rico.

La mujer llegó al país el pasado martes 30 de septiembre, luego de ser deportada por las autoridades estadounidenses. Conforme al protocolo institucional, fue trasladada al Centro de Procesamiento Migratorio en Haina para los fines de verificación de identidad y documentación de su situación jurídica, siendo posteriormente despachada al no presentar antecedentes penales ni restricciones legales.

Durante varios días no se tuvo información sobre su paradero, lo que motivó la denuncia de desaparición interpuesta por su hijo, Ulises Mercedes.

A raíz de ello, el titular de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, dispuso una búsqueda que culminó este miércoles, cuando la dama “fue encontrada deambulando en las inmediaciones del elevado del 12 de Haina”.

Según una nota de prensa, Báez Pérez explicó a las autoridades que no se dirigió a su residencia inmediatamente “porque no quería que me vieran en las condiciones en que estaba”.

“Tras su localización, la DGM activó los protocolos de atención y le ofreció apoyo psicosocial, orientación médica y asistencia jurídica, así como procedió a entregarla al DICRIM y a sus familiares para los fines correspondientes”, informó la entidad.