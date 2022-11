Eminem revel? que casi muere de una sobredosis

The content originally appeared on: El Dia

Este s?bado, el rapero estadounidense Eminem celebr? su incorporaci?n al Sal?n de la Fama del Rock and Roll interpretando un set de seis canciones que cont? con apariciones sorpresa de Steven Tyler y Ed Sheeran. Durante la ceremonia, tambi?n habl? de su adicci?n que casi le cuesta la vida.

El artista cuyo nombre real es Marshall Mathers interpret? ?xitos como ‘My Name Is’, ‘Rap God’, ‘Forever’ y ‘Not Afraid’. Tambi?n se asoci? con Tyler de Aerosmith en ‘Sing for the Moment’ y Sheeran en ‘Stan’.

“Los dos lo ?ramos artistas en situaciones de vida o muerte: ?l estaba desesperado por encontrar una manera de alimentar a su familia y yo estaba buscando algo en lo que hincarle el diente creativamente. Cada uno de nosotros era exactamente lo que el otro necesitaba y estaba dispuesto a apostar toda mi carrera en ello”, agreg? su tambi?n productor.

Te puede interesar: La autocr?tica de Eminem: le pidi? disculpas p?blicas a Rihanna, reconoci? sus comentarios sexistas y admiti? no ser una gran influencia para las nuevas generaciones

“Eminem pudo mostrar un espejo de la Am?rica blanca al mismo tiempo que expresaba el dolor de vivir en la pobreza en familias disfuncionales sin esperanza”, continu? Dr. Dre. “Eminem llev? el hip-hop al centro de Estados Unidos y ofreci? a los ni?os que se parec?an a ?l una forma de conectarse con ?l”.

“Los dos lo ?ramos artistas en situaciones de vida o muerte: ?l estaba desesperado por encontrar una manera de alimentar a su familia y yo estaba buscando algo en lo que hincarle el diente creativamente. Cada uno de nosotros era exactamente lo que el otro necesitaba y estaba dispuesto a apostar toda mi carrera en ello”, agreg? su tambi?n productor. Y continu?: “Eminem pudo mostrar un espejo de la Am?rica blanca al mismo tiempo que expresaba el dolor de vivir en la pobreza en familias disfuncionales sin esperanza”, continu? Dr. Dre. “Eminem llev? el hip-hop al centro de Estados Unidos y ofreci? a los ni?os que se parec?an a ?l una forma de conectarse con ?l”.

Durante su propio discurso de aceptaci?n, Eminem coment?: “Probablemente se supone que no debo estar aqu? esta noche por un par de razones. Una de ellas es que soy rapero, y este es el Sal?n de la Fama del Rock and Roll. Y solo unos pocos de nosotros en este momento ya hemos sido admitidos. En segundo lugar, casi muero por una sobredosis en 2007, lo cual apesta”.

Revel? que “tard? mucho tiempo” en que su cerebro volviera a funcionar despu?s de aquella dram?tica situaci?n de diciembre de 2007. Y ahora, Eminem admiti? que casi muere cuando se excedi? en el consumo de metadona aunque indic? que la m?sica “le salv? la vida”

El rapero, de 50 a?os, le pidi? a su hija Hailie Jade Mathers, de 26, que se tapara los o?dos durante la ceremonia en el Teatro Microsoft de Los ?ngeles, mientras hablaba sobre su adicci?n y confes? que encontraba “las drogas jodidamente deliciosas”, lo que hac?a casi imposible dejarlas. Eminem dijo: “Me doy cuenta del honor que es ahora mismo estar aqu? esta noche, y el privilegio que es hacer la m?sica que amo. La m?sica b?sicamente me salv? la vida”.

“Realmente tuve que abrirme camino para tratar de avanzar en esta m?sica, y estoy muy honrado y estoy muy agradecido de poder estar aqu? arriba haciendo m?sica hip-hop porque lo amo tanto”, concluy?.

Eminem tambi?n actu? en la 37? ceremonia anual de inducci?n al Sal?n de la Fama del Rock and Roll, abriendo con una versi?n de su canci?n de 1999 ‘My Name Is’ y siguiendo con ‘Rap God’ y ‘Sing for the Moment’.

El rapero estaba luchando contra una adicci?n a los medicamentos recetados cuando fue hospitalizado en diciembre de 2007 despu?s de una sobredosis de metadona antes de ir a rehabilitaci?n. Anteriormente admiti? que sus adicciones a Vicodin, Valium, Ambien y metadona comenzaron mientras filmaba la pel?cula autobiogr?fica de 2002 “8 Mile”.

Eminem en <>

Le dijo a la revista Rolling Stone en 2011: “Est?bamos haciendo 16 horas en el set. Un d?a alguien me dio un Ambien y me dej? inconsciente. Yo estaba como, ‘Necesito esto todo el tiempo'”.

En septiembre, durante una entrevista ?ntima en el podcast de Paul Pod, presentado por Paul Rosenberg, de 51 a?os, Eminem hab? sobre sus adicciones: “Mi cerebro tard? mucho en volver a funcionar”. Despu?s de esa cr?tica situaci?n, el artista de The Real Slim Shady volvi? a consumir, pero estaba asustado por la experiencia cercana a la muerte y entr? en rehabilitaci?n. Finalmente se puso sobrio en abril de 2008.

Durante el di?logo, su manager Rosenberg pregunt?: “Est?s aprendiendo a rapear de nuevo casi literalmente, ?verdad? Porque es la primera vez, probablemente, que estabas creando sin tener sustancias en tu cuerpo en… ?cuantos a?os?'”.

Eminem en el escenario de la 37? Ceremonia Anua del Sal?n de la Fama del Rock & Roll en los ?ngeles, California (Reuters)

El compositor admiti? en una entrevista con Vulture en 2017 que la m?sica que cre? mientras era adicto y en recuperaci?n no era la mejor. “Encore (el ?lbum antes de su sobredosis) fue mediocre, y con Relapse, fue lo mejor que pude hacer en ese momento”, dijo.

“Estaba tan atolondrado que la gente que me rodeaba pens? que podr?a haberme causado da?o cerebral. Estuve en esta extra?a niebla durante meses. Como, literalmente, no ten?a sentido, hab?a pasado tanto tiempo desde que hab?a hecho voces sin una tonelada de Valium y Vicodin. Casi tuve que volver a aprender a rapear”.

FUENTE: INFOBAE