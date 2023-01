El capit?n de los Tigres del Licey us? como combustible los comentarios infundados que deseaban su retiro previo a la actual temporada

El Capit?n Azul. Emilio Bonifacio siempre es importante para los Tigres del Licey, pero en este postemporada lo ha sido aun m?s cargando con gran parte de la ofensiva del conjunto, que junto a las Estrellas, se encuentra mejor posicionado para llegar a la Gran Final.

Los Tigres vienen de derrotar convincentemente a las ?guilas Cibae?as con pizarra 12-5 y encadenan su tercera victoria consecutiva, incluyendo una de las emocionantes de la temporada viniendo de atr?s ante los Gigantes del Cibao.

“S?per contento. Yo no juego para n?meros, yo juego para ganar. Yo creo que se me hacen las cosas un poquito m?s f?cil y super contento de lo que est? pasando”, declar? Bonifacio en rueda de prensa despu?s del partido de la tarde del lunes.

A sus 37 a?os de edad, voces dispersas previo al inicio de temporada expresaban que ya era el tiempo de una renovaci?n en el equipo azul y que el retiro de Emilio Bonifacio del terreno era el camino.

“En cuanto a lo del retiro yo creo que quien me ha visto jugar creo que… creo no, estoy seguro que si hay algo que me saca de concentraci?n es que el equipo no est? jugando (bien) o que yo no est? haciendo mi trabajo”, dijo Bonifacio. “Las cosas de fuera a mi realmente no me desconcentran.”

“Como dije al principio de la temporada, todos esos comentarios siempre han sido gasolina para lo que est? pasando hoy en d?a.”

No obstante con una de las mejores postemporadas de su carrera, ‘El Boni’ demuestra que sigue siendo un l?der tanto dentro como fuera del terreno y a la vez dejando estad?sticas importantes para los Tigres.

“Yo no salgo a buscar jonr?n porque ese no es el juego m?o”, declar? Bonifacio sobre su swing en los ?ltimos encuentros. “Las cosas est?n saliendo pero eso es un proceso que viene desde la serie regular. Si pueden ver en una parte de la temporada, yo estaba dando muchos “fly” y era porque estaba trabajando m?s en quedarme en la pierna de atr?s.”

Emilio Bonifacio quiso trasladar una gran parte del cr?dito a Jos? Hungr?a y Edgar Varela (coach de bateo de los Tigres), debido a que han estado trabajando junto a ?l lo antes declarado y tambi?n agradeci? a Dios porque “las cosas est?n saliendo bien y llegando en el momento preciso”.