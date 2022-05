Embajador de Israel: No participamos en construcci?n muro en la frontera porque el Gobierno construye algo diferente

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- El embajador de Israel en la Rep?blica Dominicana aclar? que su gobierno no est? participando en la ejecuci?n del muro que se construye en la franja fronteriza con Hait?, porque el gobierno dominicano decidi? construir algo diferente de lo que el Estado hebreo sabe hacer.

Daniel Biran Bayor explic? que el muro que ellos han construido en su pa?s es inteligente, que no necesita casi muro, sino inteligencia, y equipos sofisticados que ellos pueden vender, instalar y operar.

Biran Bayor aclar? que esa es una decisi?n del gobierno dominicano, pero est?n listos para cualquier cosa que las autoridades deseen, porque se est? colaborando en todas las ?reas, y defini? las relaciones de ambos pa?ses como del m?s alto nivel.

Entrevistado por H?ctor Herrera Cabral en el programa D?AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el diplom?tico hebreo dijo con respeto al muro, que se decidi? hacer algo que no est? en su forma de trabajo.

Agreg? que lo que se est? construyendo es algo m?s simple que los que ellos pretend?an hacer, y no tiene ninguna idea de lo que se est? haciendo.

“Nosotros damos asesor?as, pero finalmente no participamos en el proyecto, presentamos durante la licitaci?n, pero decidieron hacer algo diferente de lo que nosotros sabemos hacer, porque nuestro muro es inteligente, que realmente no necesita casi muro, necesita inteligencia y equipos sofisticados que nosotros podemos vender, instalar y, claro, operar”, detall? el representante diplom?tico israel? en el pa?s.

Insisti? que “esa fue la decisi?n del gobierno que la aceptamos y estamos listos para cualquier cosa que, claro, debamos acercarnos, y puedo decir que en diferentes ?reas estamos colaborando con el gobierno, en todas las ?reas, y las relaciones son del m?s alto nivel”.

“En este momento no, porque decidieron hacer algo que no est? en nuestra forma de trabajo, que es algo m?s simple de lo que nosotros podemos, o quer?amos hacer”, contest? el embajador Biran ante la pregunta de si empresarios israel?es estaban participando en la construcci?n del muro.

En otro orden, el diplom?tico destac? el avance que ha experimentado la Rep?blica Dominicana en la lucha cibern?tica en el ?rea financiera.

“Y cuando nosotros presentamos soluciones, lo hacemos con pruebas, porque yo puedo decir muchas cosas bonitas, pero le digo a todos mis amigos aqu?, que pueden ver en diferentes ?reas como agricultura, telemedicina, ciberseguridad, que viajen a Israel para que puedan ver todo, por eso hicimos el proyecto de ciberseguridad del Banco Central, operado por dominicanos que fueron a estudiar a Israel y ellos son talentosos al m?s alto nivel”, destac?.

Recalc? que las relaciones entre ambos pa?ses est?n en un buen momento, “esperamos que podamos avanzar en tener vuelos directos Israel-Punta Cana, e Israel-Rep?blica Dominicana en general, porque los turistas israel?es viajan a todo el mundo”.

“Creo que podemos exportar m?s frutas de aqu? hacia Israel, por lo menos mangos que hay un consumo enorme todo el a?o y pagamos mucho dinero, exportamos 900 toneladas de pi?as, y esa es la mayor exportaci?n, en el caso de Israel hacia Rep?blica Dominicana, claro exporta mucho m?s en las ?reas de ciberseguridad, agricultura, fertilizantes, sistema de riego por goteo, y en otras ?reas”, detall?.

Reconoci? que el balance en materia de relaciones comerciales favorece a Israel, pero todav?a no es suficiente porque eso se puede incrementar, ya que hay empresarios que est?n invirtiendo aqu? en el pa?s, a tal punto que recientemente conoci? a alguien que va a invertir en Cabarete para generar 2,500 puestos de trabajo, por lo que puede asegurar que hay gran inter?s en Israel de invertir en Rep?blica Dominicana.

Israel propone plan para resolver el problema de agua que existe en la Rep?blica Dominicana

El embajador de Israel en la Rep?blica Dominicana Daniel Biran inform? que empresarios de su pa?s est?n interesados en invertir en la soluci?n de los problemas de agua como se ha hecho en su naci?n, que en los pr?ximos tres a?os ya puede garantizar el preciado l?quido en los pr?ximos 60 a?os a esa naci?n hebrea.

El diplom?tico, que se hizo acompa?ar por su compatriota Ari Fischer un ingeniero agr?nomo experto en soluciones de agua en el ?rea de agricultura de precisi?n y tratamiento de agua, que ha liderado varios proyectos en Am?rica Latina y ?frica, dijo que Rep?blica Dominicana cuenta con los recursos para solucionar el abastecimiento de agua para las futuras generaciones.

“Mira, yo vengo de un pa?s donde el 68 por ciento de su territorio es desierto, no hay lluvias, no hay agua, y podemos vender agua al mundo, y no solo es que somos la tierra prometida por Dios, es por el gran trabajo que hicieron nuestros l?deres hace mucho tiempo atr?s, quienes entendieron que en esa regi?n no habr?a agua y buscaron soluciones”, explic? el embajador Biran.

Agreg? que se dedicaron a utilizar el sistema riego por goteo, purificaci?n de aguas residuales, y desalinizaci?n del agua del mar, y por eso entre dos o tres a?os Israel tendr? resuelto el problema de agua por los pr?ximos 60 a?os, y hasta le podr?n vender agua al resto del mundo.

“Al Contrario, tenemos cinco plantas de desalinizaci?n, iniciamos dos m?s, y uno de los temas principales que el se?or Ari Fischer se encuentra en el pa?s para continuar las negociaciones con el gobierno, asesor?a con el gobierno, que tenemos muy buenas relaciones, y ver c?mo podemos seguir adelante, porque los problemas que existen aqu? son conocidos por ingenieros dominicanos de muy alto nivel , que conocen todo, nosotros tenemos experiencias y soluciones, y podemos ejecutar estas soluciones muy r?pido”, confi? el diplom?tico.

En tanto que el ingeniero Fischer record? que el plan para abastecimiento de agua en Israel comenz? en 1937, antes de la creaci?n del Estado, en ese a?o ten?an agua para 600 mil habitantes, y hoy producen el l?quido para 15 millones de personas, de los cuales nueve millones son israel?, cuatro millones de jordanos, y dos millones de palestinos.

Sobre el costo de la inversi?n y su posible financiamiento, el embajador Biran explic? que hay forma que se pueden presentar, ya que los grandes sistemas de desalinizaci?n vienen con financiamiento, que puede oscilar entre 20 a 300 millones de d?lares, y lo bueno es que los empresarios quieren ser socios aqu? en el pa?s, no es para vender algo e irse, y hay gran inter?s en Israel en invertir en el pa?s, el ambiente es muy positivo, entonces hay soluciones en ese sentido.

Tanto Fischer como Biran advirtieron que a la poblaci?n hay que educarla sobre la necesidad de no desperdiciar el agua, y adem?s que sepan que tienen que pagar por el consumo.

Defendieron la calidad del agua desalinizada para el consumo humano, la cual tambi?n se puede utilizar para riego, preferiblemente usando sistemas modernos como la irrigaci?n por goteo.

Asegura que Israel es un pa?s que busca y promueve la paz con sus vecinos de la regi?n

El embajador de Israel en la Rep?blica dominicana dijo que su pa?s es un abanderado de la paz y as? lo demuestra las relaciones que su pa?s ha ido ensanchando con sus vecinos de la regi?n.

“El mensaje es muy simple, no hay otra manera solo paz, paz y paz, y tenemos paz con Jordania, Egipto, firmamos hace m?s de un a?o con los Emiratos ?rabes, con Sudan, Marrueco, tenemos muy buenas relaciones con Arabia Saudita a pesar de que no es formal”, destac? Daniel Biran.

Agreg? que tienen intercambios de l?neas a?reas con Arabia Saudita, pa?s que va a invertir el pr?ximo a?o m?s de dos billones de d?lares en innovaci?n, lo que implica que oficialmente no tienen relaciones diplom?ticas con ese pa?s, pero si relaciones econ?micas.

“Y no hay otro camino, el camino de la paz es el m?s fuerte, correcto, honesto, y no perdemos la fe, qui?n pens? que Isaac Rabin y Yasser Arafat se iban a dar las manos en Washington, y se la dieron”, record?.

Aclar? que, lamentablemente, en la Franja de Gaza es controlada por Hezbollah e Ir?n, que son extremistas terroristas que no es el gobierno de los palestinos, el problema es tan grande que Mahmud Ab?s quien es el presidente de la Autoridad Nacional palestina no puede ingresar a Gaza.

“Pero ese es un asunto interno entre ellos, y de vez en cuando, lamentablemente, tambi?n es nuestro problema, pero con todo eso, hay entre 30 mil y 35 mil trabajadores que entran al ?rea de construcci?n desde la Franja de Gaza a Israel para trabajar cada d?a, ganan un sueldo honesto, casi dos mil d?lares mensualmente, y al final, el camino de la paz es el que va a ganar”, sentenci?.