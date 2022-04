Elon Musk y Twitter: la ambicion y el <> del empresario, que genera tanta admiracion como odio

The content originally appeared on: El Dia

<>, escribio Smith este lunes, volviendolo a compartir sin dar credito, cuando se supo que Musk, la persona mas rica del mundo segun Forbes, cerro el trato para comprar Twitter por US$44.000 millones.

— Me encanta Twitter.

— Pues deberias comprarlo entonces.

— ?Cuanto cuesta?

La conversacion ocurrio entre Elon Musk y el presentador de radio Dave Smith en esa misma red social el 21 de diciembre de 2017.

<<Es un tipo al que muchos han subestimado a lo largo de su carrera y que, en general, les ha demostrado que estaban equivocados>>, apunta James Clayton, el corresponsal de tecnologia de la BBC en San Francisco.

<<Elon Musk dice o hace cosas absurdas e incluso estupidas, pero esas cosas absurdas y estupidas terminan dando sus frutos<<, escribia el disenador de videojuegos, critico y director del Programa de Estudios de Cine y Comunicacion de la Universidad de Washington en St Louis Ian Bogost para The Atlantic.

<>, lo describia menos finamente –a bullshiter that delivers, fueron sus palabras en ingles — el analista tecnologico Benedict Evans en Twitter.

<<Cuando todos los demas zigzaguean, el no solo zigzaguea, sino que practicamente hace pretzels (una galleta salada retorcida en forma de lazo) y luego despega hacia el cosmos>>, concedia Kara Swisher, periodista especializada en empresas tecnologicas y fundadora de la web Recode, en un articulo de opinion para The New York Times.

<>

<<Per aspera ad astra!<<, exclamo a modo de lema el propio Musk en Twitter este martes: a traves de las dificultades, hasta las estrellas.

Efectivamente, al estrellato ha conducido algunas de las seis empresas que fundo o de las que es hoy director ejecutivo o presidente: la aeroespacial SpaceX, y el fabricante de autos electricos Tesla y su subsidiaria SolarCity Corporation, especializada en energia solar.

Tambien OpenAI, una compania de investigacion en inteligencia artificial; la neurotecnologica Neuralink, cuyo objetivo es desarrollar interfaces cerebro-computadora, y The Boring Company, de excavacion e infraestructuras, cuyo nombre juega con la doble acepcion de bore como perforar y aburrir, y que significa tanto <> como <>.

Bueno, no, de Tesla no es el CEO, es el <>.

Asi se autodenomino, para marcar que <> y el resto, como el de <>, dijo en diciembre durante la Cumbre del Consejo de Directores Ejecutivos organizado por The Wall Street Journal.

<>, zanjo.

Esa empresa que regenta es desde julio la mas valiosa del sector automovilistico.

Pero ademas de hacerla lucrativa, con ella revoluciono dicha industria, como con SpaceX la de la aeroespacial privada, consiguiendo que unos cohetes reutilizables aterricen como despegan, de pie.

No son pequenos logros para alguien que emigro a los 17 anos y con poco dinero desde Sudafrica a Canada, donde vivio de la amabilidad de sus parientes y lo que le daban unos trabajos ocasionales antes de inscribirse en las clases pregrado en la Universidad de Queen, en Ontario, y lograr despues cursar Economia y Fisica en la Universidad de Pensilvania.

Segun explica Ashlee Vance en su biografia superventas de 2015 Elon Musk: the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping the Future, se fue escapando de un padre emocionalmente abusivo y de un pais cuya estrechez de miras despreciaba, con el sueno de triunfar en Estados Unidos.

Empezaria su andadura empresarial en los 90 con las start-up Zip2 (que vendio a Compaq, lo que le dio US$22 millones) y el banco online X.com (que se fusiono con la empresa propietaria de PayPal y fue vendida a eBay, con lo que Musk se embolso US$180 millones).

Su <> y su vision del mundo

<<Su superpoder es probablemente su habilidad para conseguir dinero para su vision de futuro<<, le dice a BBC Mundo Tim Higgins, autor de Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century.

Pero ?cual es su vision de futuro, ese concepto ubicuo en los analisis de aquellos que tratan de descifrar la compleja figura de Musk?

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

<<Elon es el mayor de los preppers<<, asegura Higgins, haciendo referencia a los llamados <> o survivalists que se alistan activamente para la llegada de una catastrofe.

<<Tesla es su forma de intentar salvar el planeta del cambio climatico. SpaceX tiene como mision que los humanos puedan vivir en otros mundos si este no funciona. Si lo enmarcas todo en ese contexto, se trata de lidiar con algunos de los peores problemas del mundo>>, asegura.

Es algo en lo que concuerda su hasta ahora unico biografo, Ashlee Vance — Walter Isaacson, autor de las biografias de Henry Kissinger, Benjamin Franklin, Albert Einstein y Steve Jobs, esta ahora preparando una sobre Musk, pero rechazo contestar a las preguntas de BBC Mundo–.

<>, conto Vance en una entrevista en 2015.

<<Cree que algo horrible podria ocurrirle a la raza humana y que necesitamos un plan de respaldo, que nadie mas esta trabajando en ello, ciertamente no a esa escala, y que es el quien va a crear ese plan. Tesla y SolarCity forman parte del ese viaje>>.

El propio Musk se ha referido a los peligros que acechan a la humanidad en mas de una ocasion. En diciembre, durante la Cumbre del Consejo de Directores Ejecutivos de The Wall Street Journal, afirmo que <>.

<>, a lo que anadio que el, padre de seis, esta <>.

Amante del riesgo y figura polarizante

Otros aspectos que, segun coinciden los entrevistados por BBC Mundo, definen a Musk son su pragmatismo –>>trabaja con aquel que este en el poder sea cual sea su color politico, para poder sacar adelante sus proyectos>>–, su pensamiento libertario –>>no confia en gobiernos>>– y que no teme lanzarse a la piscina, incluso cuando no hay apenas agua.

<>, sigue Higgins.

<<Mira las probabilidades y esta dispuesto a decir que si incluso cuando no hay un 100% de garantia. Esta dispuesto a vivir con esa incertidumbre si cree que lo que tiene entre manos es una buena idea. Si piensa que existe una posibilidad, querra aprovecharla>>, prosigue.

<<Su estrategia es buscar el momentum, como si fuera un apostador en un casino. Esa es su clave>>.

Y con esa mentalidad parece haber hecho puesto todas las fichas en la casilla de Twitter.

Lo ha hecho asumiendo los riesgos de que es una compania que nada tiene que ver con su experiencia empresarial – de una u otra manera, son proyectos de ingenieria–.

Y, como la figura controvertida y polarizante que es, con su ultimo movimiento ha despertado la admiracion de unos, pero tambien ha encendido las alarmas de otros.

Twitter (y los medios de comunicacion) se ha llenado estos dias gritos de aquellos que alertan los peligros de que la red social caiga en manos del hombre mas rico del mundo que, a su vez, tiene en ella mas de 87 millones de seguidores y donde tuitea compulsivamente.

<>, le dice a BBC Mundo el consultor de redes sociales y analista Matt Navarra.

<<El hecho de que pueda dirigir la atencion del mundo hacia lo que quiera, ya no solo por la cantidad de usuarios que lo siguen, porque tiene una tribu muy comprometida a su alrededor, muy fanatica, sino porque ahora al ser el propietario pueda tal vez moldear la plataforma para dirigir la conversacion (…), ese nivel de poder es lo que resulta preocupante>>, explica.

Sea como sea, Musk insiste en que lo que quiere es hacer de la plataforma un espacio con verdadera libertad de expresion y que <>.

<>, dijo ya en la conferencia TED2022 el 14 de abril.

<>, asegura Navarra. <<A estas alturas hace lo que sea que le entretenga, le divierta y estimule su intelecto<<.

<>, continua.

<>, cierra.

<>, concluye Higgins.