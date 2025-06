Elon Musk podría enfrentar “graves consecuencias” si apoya a candidatos demócratas, dice Trump

This content originally appeared on Listín Diario

El presidente Donald Trump no ceja en su batalla con Elon Musk, diciendo el sábado que no tiene deseos de reparar su relación y advirtiendo que su ex aliado y benefactor de campaña podría enfrentar “graves consecuencias” si intenta ayudar a los demócratas en las próximas elecciones.

Trump le dijo a Kristen Welker de NBC en una entrevista telefónica que no tiene planes de reconciliarse con Musk. Al preguntársele específicamente si creía que su relación con el multimillonario director ejecutivo de Tesla y SpaceX había terminado, Trump respondió: "Supongo que sí".

"Estoy demasiado ocupado con otras cosas", continuó Trump. "Sabes, gané unas elecciones por goleada. Le di muchas oportunidades, mucho antes de que esto sucediera; le di oportunidades en mi primer gobierno y le salvé la vida en mi primer gobierno. No tengo intención de hablar con él".

El presidente también emitió una advertencia en medio de rumores de que Musk podría respaldar a los legisladores y candidatos demócratas en las elecciones de mitad de período de 2026.

"Si lo hace, tendrá que pagar las consecuencias", declaró Trump a la NBC, aunque se negó a revelar cuáles serían. Las empresas de Musk cuentan con numerosos contratos federales lucrativos.

Los últimos comentarios del presidente sugieren que Musk está pasando de ser un aliado cercano a un posible nuevo objetivo para Trump, quien ha ejercido agresivamente los poderes de su cargo para reprimir a sus críticos y castigar a quienes percibe como enemigos. Como importante contratista del gobierno, las empresas de Musk podrían ser particularmente vulnerables a represalias. Trump ya ha amenazado con recortar los contratos de Musk, calificándolo de una forma fácil de ahorrar dinero.

La dramática ruptura entre el presidente y el hombre más rico del mundo comenzó esta semana con las críticas públicas de Musk al "gran y hermoso proyecto de ley" de Trump, pendiente en el Capitolio. Musk advirtió que el proyecto de ley aumentará el déficit federal y lo calificó de "una repugnante abominación".

Trump criticó a Musk en la Oficina Oval y, poco después, él y Musk comenzaron a intercambiar amargos ataques personales en las redes sociales, lo que hizo que la Casa Blanca y los líderes republicanos del Congreso se apresuraran a evaluar las consecuencias.

A medida que el intercambio de opiniones se intensificaba, Musk sugirió que Trump debería ser sometido a un juicio político y afirmó sin pruebas que el gobierno ocultaba información sobre la relación del presidente con el infame pedófilo Jeffrey Epstein . El sábado por la mañana, Musk parecía haber borrado sus publicaciones sobre Epstein.

En una entrevista, el vicepresidente J.D. Vance intentó restarle importancia a la disputa . Dijo que Musk estaba cometiendo un "gran error" al atacar a Trump, pero lo llamó un "tipo sensible" que se frustraba.

"Espero que Elon regrese pronto. Quizás eso no sea posible ahora porque se ha vuelto tan agresivo", dijo Vance.

Vance calificó a Musk como un "empresario increíble" y dijo que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, que buscaba recortar el gasto gubernamental y despedir o expulsar a miles de trabajadores, era "realmente bueno".

Vance hizo estos comentarios en una entrevista con el comediante de la “manosfera” Theo Von, quien el mes pasado bromeó sobre inhalar drogas de un bebé mestizo y la sexualidad de los hombres en la Marina de Estados Unidos cuando abrió un concierto de Trump en una base militar en Qatar.

La entrevista de Vance fue grabada el jueves mientras las publicaciones de Musk se publicaban en X, la red social que posee el multimillonario.

Durante la entrevista, Von mostró la afirmación del vicepresidente Musk de que la administración de Trump no ha publicado todos los registros relacionados con Epstein porque Trump es mencionado en ellos.

Vance respondió: «Rotundamente no. Donald Trump no hizo nada malo con Jeffrey Epstein».

"Esto simplemente no ayuda", dijo Vance en respuesta a otra publicación compartida por Musk pidiendo que se destituya a Trump y lo reemplace Vance.

Es una locura. El presidente está haciendo un buen trabajo.

Vance también defendió el proyecto de ley que provocó la ira de Musk y dijo que su objetivo central no era recortar el gasto, sino extender los recortes de impuestos de 2017 aprobados en el primer mandato de Trump.

El proyecto de ley recortaría el gasto y los impuestos, pero también dejaría a unos 10,9 millones más de personas sin seguro de salud y aumentaría los déficits en 2,4 billones de dólares a lo largo de la década , según la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista.

"Es un buen proyecto de ley", dijo Vance. "No es un proyecto de ley perfecto".

La entrevista fue grabada en Nashville en un restaurante propiedad del músico Kid Rock, aliado de Trump.