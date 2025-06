Elon Musk parece abierto a la reconciliación, tras la guerra abierta con Trump

28 May 2025

Según los medios estadounidenses, trabajadores de la Casa Blanca habían agendado una llamada telefónica este viernes entre ambos para rebajar la tensión, pero Trump aseguró esta mañana que ni siquiera están pensando en Musk y que no tiene intención de hablar con él "en un tiempo".

"No estás equivocado", le respondió Musk.

This content originally appeared on Listín Diario