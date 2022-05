Ellen Barkin, expareja de Johnny Depp, lo acus? de ser “controlador”, “celoso”, y arrojarle una botella

El juicio por difamaci?n que Johnny Depp le inici? a su ex esposa, Amber Heard, mantiene la atenci?n de millones de seguidores de las dos estrellas de Hollywood y sigue sumando condimentos tan contundentes como sorpresivos. Esta semana se present? el testimonio de la actriz Ellen Barkin, quien fue pareja del protagonista de Piratas del Caribe, al que defini? como “controlador” y “celoso”.

“Simplemente es un hombre celoso, de esos que te dicen cosas como ‘?A d?nde vas? ?Con qui?n vas? ?Qu? hiciste anoche?'”, asegur? la actriz. Y brind? un ejemplo de su experiencia junto a Depp: “Ten?a un rasgu?o en la espalda que una vez lo hizo enojar mucho, porque insisti? en que se deb?a a que tuve relaciones sexuales con una persona que no era ?l”.

Barkin, de 68 a?os, no estuvo presente ante el estrado, sino que se dio a conocer el video de su declaraci?n, efectuada en 2019. All?, entre otras acusaciones, la protagonista de Animal Kingdom asegur? que su colega le arroj? una botella de vino de un extremo a otro de la habitaci?n. “Ocurri? en medio de una discusi?n con sus amigos. No s? por qu? lo hizo, pero claramente iba dirigida a m? y a los que estaban a mi alrededor. Por suerte, no lleg? a golpear a nadie”, indic?.

Adem?s, Barkin afirm? que mientras estuvieron juntos, Depp “estuvo borracho la mayor parte del tiempo”. Y aclar? que el actor no solo mantuvo ese estado en su vida cotidiana, sino que tambi?n encar? alcoholizado su trabajo en P?nico y Locura en Las Vegas, la pel?cula de 1998 en la que coincidieron.