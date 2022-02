El verdadero Gato Felix, desde el Canada: >> nape, nape… No me gusta ese silencio

The content originally appeared on: El Dia

Comence con el nombre de Master Tom, y para ese mismo ano ya era famoso como Felix The Cat, para mis amigos lectores y lectoras, porque las habia.

Pero !cono que golpe bajo!, al cabo del tiempo hay un condenado en alguna parte del Caribe (que como el lugar aquel de La Mancha, su nombre no quiero recordar) que me tiene jodido, pero decididamente jodido. Es bautizado, pero se llama Felix.

!Vaya vaina la mia, en todos estos anos de pulcritud en los munequitos y en mi vida personal, este carajo me hara terminar mal en todo el mundo!…

?Que hago ahora con este pelaje negro, mis ojos blancos y mi amplia sonrisa de bondad para todos y todas?

Me fascinaba mi trabajo, mis historias surrealistas. Pero las de este tipo no tienen madre, y ademas le llaman como a mi, cuando yo nada tengo que ver con este asunto.

Vaya, con el carajete, de empastes de oro y muelas aventajadas…

!Maldita sea, he sido famoso en el mundo entero, simpatico animador de multitudes y ahora me viene a pasar esto!

Muchas personas en el mundo, pensaban que yo estaba en Haiti mezclado con los esbirros de la dictadura de Duvalier, sus tonton macoutes y su estela de sangre antigua. !Nada que ver! Yo nada tuve que ver con la Universidad del fraude, cogioca binacional para los que apuntan.

Nada que ver. Como Gato Felix me he respetado toda la vida.

Dios y el mundo lo saben.

Desde hace anos vivo en la region de los lagos, entre Canada y Estados Unidos. Recibo aun miles de cartas de protesta por un comportamiento, que nunca fue el mio. Ya en retiro estas cosas del tal Felix-No-Yo, me joden hasta los tuetanos.

En una ocasion, mande a realizar un video para librarme de la vaina que este me ha echado encima de por vida.

Pense que, en su momento, un juicio de fondo se haria, y yo retirado entre los grandes Lagos, podria respirar al fin de tanta ignominia y ultraje:

?Por que? ?Pero por que este carajo se tiene que llamar igual yo? ?Tan malo no he sido para merecer semejante castigo y penitencia tosca?

Este impresentable, me ha hecho perder hasta el rosado gusto por el amor. Mi gata, no me quiere, la muy tonta de capirote, ha creido todas esas historias y me confunde

con aquel atorrante, fuimos felices, hasta besos franceses nos dabamos.

Mi Gata, ya no me quiere. Me ha botado como un maldito perro, siendo yo mismo El Gato Felix, ella me confunde. No toma el telefono gatuno, que tristeza la mia

Me han dicho, y he averiguado yo por mi cuenta que ese Felix-No-Yo- pertenecia a un partido corporativo, cuya segunda sucursal estaba en Japon. Y que ahora es parte de un engranaje-Fuerza, que desea volver al poder y que se siente protegido.

Me han dicho y he averiguado, que tiene un programa de television, para enganar a los que leen de Braille, Pat Sullivan, mi creador y guia desde el cielo, me recuerda que todo aquel que hace >> Caridad >> para ser visto, es mas tonto y vil que un lapiz endemoniado.

En este caso pienso yo -como felino humilde y sin <>- que mas que un engranaje es sensible fusil del viejo tinglado electrico cuasi mafia, en la que los partidos se convierten cuando se llegan a extremos de irrespeto a ley, que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos cumplir.

Me decia mi mentor y creador Pat Sullivan, que la Mafia es el anti estado, ello quiere decir que existe una metamorfosis clara: para la institucionalidad el partido tiene una cara y para mi >> tocayo >> Felix otra.

Ay los decentes no docentes de partidos o fuerzas, que cobijan a este impostor de mi nombre tan antiguo como la vaca lechera, que uso mi seudo imitador.

Ay los decentes no docentes, mezclados a gustito en silencio para dar el zarpazo justo, en el momento justo, segun ilusiones apasionadas y lorquianas >> Verde que te quiero verde <<, para meter la manaza de nuevo, estoy jodido, solo jodido lo digo yo el autentico y verdadero Gato Felix..

Me han manchado asi de facil, sin comerlo ni beberlo, que putada, que putada.

Cuando era un miembro del partido del poder obedecia mas a una maffia que al propio partido, esa organizacion, en su interior se agrieto un poquito primero , luego de modo gigante, pero se agrieto y ahi se abre la compuerta de una discordia tipo Las mil y una noches, donde el poder en juego se perdio de vista, eran los tiempos del robo-pandemia, ya el logaritmo se habia disparado a millon y el ego-lider, no podia soportarlo, era el aviso claro en el panorama, de que un Morado Titanic se avecinaba y que las caravanas con bachatas a Margarita, mi nombre de lambon de nuevo retumbando, cono que el Gato Felix soy yo y he trabajado toda una vida en los periodicos, que tengo los mocos de tinta de periodicos, para que esto me suceda a mi..

?Me pregunto yo, gato del entretenimiento en retiro ?quien

es el responsable exacto de esta abominable confusion, que me cuesta tanto moralmente ? …

Mi desilusion es unica, todos y toditas la conocen, porca miseria la mia, porca.

Soy de otra epoca, no soy familia de ese individuo, que calladito se que jodera de nuevo, me lo huelo: agazapado en las fuerzas de guepardo (Por cierto es el unico lazo felino que me une a mi impostor) y en la aventura electoral posible : zasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss, nape, sape gato -Nunca Felix-.. Porque Claro, el robo de vuelta se hace con alianzas…

Para mi desgracia, tengo entendido que dizque ha salido >> limpio>> en juicios de fondo, dicen sus compinches, que salio mas limpio que limpiol, lo cual es mucho en materia de detergente y piel curtida en jugaditas testaferronas

Que es demasiao, como dicen mis congeneres del flamenco.

Entonces dijo el Falso Felix No-Yo- en aquel momento: >> Si digo Miau y no Mao, se funen todos <<…

Ahora si me jodi, he recibido muchas felicitaciones desde hace casi una semana. Continuas, van y vienen. Es que !cono! me confunden con este cabron.

Se le acusaba de todo, entre el Peru Haiti y Republica Dominicana, a lo mejor falto un viaje a Taiwan. Y con todo ese Felix-No-Yo- salio sin un simple rasguno de la <>.

Pero mi maestro Pat Sullivan, que dios tenga en gloria, decia que el que a hierro mata, a sombrerazos no puede morir.

Esto ha sido brutal para mi. Nunca Robe. Nunca Fui Lambon. Nunca a mi edad, puse nada postizo en mis dientes felinos autenticos. En otras palabras, sonrisas nunca compre tampoco.

Quiero que la justicia dominicana me tome en cuenta, no soy ese Felix-No-Yo-

. Solo me he dedicado a mis tiras comicas y a lograr sonrisas y carcajadas en los ninos, ese sigue siendo mi trabajo, aun retirado.

Lo que yo tengo de gato es mi naturaleza como personaje. Nunca he sido acusado de nada delictivo, mucho menos de acumular millones de dolares de manera inexplicable. No se lo que es eso, aunque he trabajado toda la vida, con la honradez que se me conoce desde nino, desde mi infancia que empezo en 1919.

Yo, Felix el Gato autentico, unico e irrepetible, estoy ofendido con la justicia dominicana.

Quiero que esta farsa termine ya.

Soy el Gato Felix a mucha honra. Nada tengo y todo lo tengo: el aprecio de grandes generaciones. ?En que cono de pais viven ustedes? ?Donde esta la minima conciencia ante todo esto? Miren que se los dice un simple Gato Felix, que lo unico que ha hecho es el bien a la Humanidad: porque cuando mucha gente rie el mundo, no el robo, va mejor, mucho mejor. Por el contrario, cuando algunos roban y no se les castiga, el mundo va peor, mucho peor.

Porque la gente se desmoraliza y piensa que vive en una maldita selva donde un Marabu se agarra de toga y birrete para hacer el hazme reir de la historia.

Como Gato honrado pienso mas πŸ˜• Que haran los Gobiernos con la gente que es decente y no roba, piensas que deben convertir su dogma moral en un martirio individual, sin tener justas salidas economicas para sus propias vidas honestas ? No es justo. Nadie debe ser recompensado para que no robe, pero si se debe tomar en cuenta que sa tiene derecho a progresar materialmente, con la mejor moral y dignidad : ser honesto tampoco debe ser un tabu de miedo al dinero o su busqueda legitima bien ganada.

Los Falsos Gatos Felix – No Yo – surgen por eso, porque se convierten en vistosidad edulcorada y asombro ante los que mal viven…

Se agarra de una insolita decision de justicia, para joderme mas mi vida, a mi, al Gato Felix.

Nunca tuve que enfrentar dano tan grave, ni siquiera cuando peleaba contra la maldad de El Profesor y su perverso y tonto ayudante Rock Bottom, que siempre quisieron robarme El Bolso Magico.

Me insultan. Me confunden. Hasta me escupen, este tipo tendra que indemnizarme full, lo juro…

Yo espero que todo este asunto se arregle, no ya por mi reputacion de Gato Felix serio y trabajador, sino para que en ese lugar del tropico donde mi vive mi impostor algo suceda, algo pase.

Definitivamente, no quiero seguir pasando la verguenza que ha perturbado mi retiro.

Tamana vaina despues de viejo y retirado, que un tal Felix use mi nombre para el deshonor y la verguenza.

No me importa que lo celebre y se ajume, estoy profundamente descorazonado porque hace anos vengo sufriendo esta calamidad y mirando una sociedad vapuleada, debil. vulnerable y sometida a todo lo falso que brilla como oropel.

Sociedad postiza como la dentadura en agua soda natimuerta.

Tendria ganas de rebelarme, lo juro… Y disparar a los delincuentes que usan mi nombre, si no fuera por los ninos y ninas que me siguen, lo haria. Lo juro por mi santa madre Gata.. El violento es el otro No- Felix- Yo.

No negare que tengo un moqueton ingles del ano de la nana, pero nunca lo he usado, no puedo, soy otra cosa : soy la ternura de la carcajada feliz, pero este Felix-No-Yo-

Pero en el fondo de mi corazon estoy convencido, de que aun me quieren y que toda esta humillacion, no se la perdonaran al gran impostor que usa mi nombre…

Es mas, voy a desempolvar mi Bolso Magico para entrar en accion… !Joder, me lo ha robado! Ya saben quien. >> ( CFE)