El turismo como instrumento de desarrollo local

The content originally appeared on: El Dia

Por Victor Feliz Solano

Tenemos muchos a?os escuchando de manera permanente la expresi?n de que la actividad tur?stica se conoce como “la industria sin chimeneas”.

Para nuestro pa?s el turismo es mucho m?s que una simple industria, podr?amos decir que es una mega industria. Quiz?s muchos de nuestros lectores desconozcan como las astron?micas cifras de este rubro impactan en la econom?a vern?cula. Para muestra un bot?n: tomando como ejemplo el 2019, ?ltimo a?o normal que tuvimos, el 36.4% de nuestras exportaciones provienen de la actividad tur?stica. Es decir 7.5 mil millones de d?lares ingresaron formalmente al patrimonio nacional.

Como podemos ver, este inmenso negocio convendr?a ser uno de los principales objetivos en que deber?an enfocarse los gobiernos locales para alcanzar el desarrollo de sus comunidades. La gastronom?a, el turismo ecol?gico, el de aventura y muchos otros m?s, son nichos a explotar en pueblos y regiones.

Nuestra rica cultura no tiene parang?n en todo el continente, pues como dir?a nuestra buena amiga Rosa Grull?n, aqu? esta “todo lo primero del nuevo mundo”, hasta el primer discurso sobre la igualdad de los derechos humanos.

Iconos como la torre del reloj de Montecristi dise?ada por el ingeniero franc?s Alexandre Gustave Eiffel, de la famosa Torre Eiffel, y construida por el famoso relojero franc?s Jean-Paul Garnier, la casa donde naci? M?ximo G?mez libertador del Cuba, el pico Duarte y el lago Enriquillo que llevan ambos la primac?a en sus categor?as como el m?s alto y la mayor reserva natural de agua salada de todas las Antillas, son algunos de los ejemplos que podemos citar para aquellos amantes de la historia universal y de la naturaleza.

Nuestra cultura gastron?mica, el ron, el cacao, etc. campos de golf, playas paradisiacas, hechos ?picos tanto pol?ticos como hist?ricos. La media isla de la Hispaniola es rica e inagotable. Dudo que no exista un atractivo en cada una de las localidades de la rep?blica que no podamos presumir. He aqu? el potencial que deben aprovechar los ayuntamientos e insertarse en el “encadenamiento productivo” del turismo.

Desde el gobierno central, hemos podido apreciar un empe?o en ayudar a fortalecer los planes de infraestructuras en los territorios, cosa que entendemos es de vital importancia debido a la carencia de miles de obras que los ayuntamientos no han podido edificar por un tema econ?mico; empero, concebir y elaborar estrategias que ayuden a la autosostenibilidad financiera de los mismos, ser?a la mejor de las ayudas. Es mejor ense?arles a pescar que darles pescados.

El ministerio de Turismo a trav?s de un equipo t?cnico asesor podr?a ponerles las “ca?as de pescar” en las manos de los alcaldes y estos a su vez explotar el potencial tur?stico de sus territorios generando empleos y bienestar entre sus pobladores. Sabemos que existen estudios e investigaciones sobre lugares que podr?an convertirse en “puntos de inter?s tur?sticos” en cada rinc?n del pa?s, s?lo ser?a un tema de voluntad pol?tica para desarrollar e implementar este plan.

Las asociaciones municipalistas jugar?an un papel determinante pues, as? como basto es el territorio as? mismo var?a la cultura entre nuestros pueblos y pobladores.

Aprovechemos el empuje que el presente gobierno hace en el tema del turismo, de suerte y manera que esa cantidad de recursos econ?micos que est?n por llegar se derramen en cada pueblito y ciudad de la geograf?a nacional logrando con ello el bienestar de cada dominicano.