El Super Bowl podría depender de los linieros con Eagles

Maiky Backstage: "Sin dominicanos no hay Santurce"

“Cuántas presiones permitiste y cuántos sacks permitiste, esas son las estadísticas que todos conocemos”, dijo Sirianni. “A veces solo te enfocas en la cosa negativa. Pero amo a los linieros ofensivos. Siempre he amado a los linieros ofensivos por ese desinterés que tienen. Son protectores, ¿verdad? Están ahí para proteger y servir a otras personas”.

“Estos chicos están jugando con dolor. Simplemente no puedo decir lo suficiente sobre cuánto los respeto por lo que tienen que hacer con sus cuerpos”, dijo el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni. “No creo que nadie sepa la mitad de lo que tienen que hacer para jugar la larga temporada”.

Para los Eagles, Dickerson fue seleccionado para su tercer Pro Bowl consecutivo. El centro Cam Jurgens recibió su primer honor de este tipo después de tomar el lugar del retirado baluarte Jason Kelce. El guardia derecho Mekhi Becton, una selección de primera ronda del draft de 2020 por los Jets de Nueva York, fue un ex tackle que firmó con Filadelfia y rápidamente se adaptó a su nueva posición. Dickerson comenzó el Juego de Campeonato de la NFC en el centro porque Jurgens tenía una lesión en la espalda. Luego Dickerson se lastimó la rodilla, obligando a Jurgens a volver al servicio.

El tackle izquierdo siempre ha sido una posición premium por el papel vital de bloquear el lado ciego de un quarterback diestro, y a medida que la calidad de los responsables de presionar a los mariscales creció, un tackle derecho capaz de sostenerse constantemente contra un rival dominante en el extremo se volvió igualmente importante de tener. Hay 32 tackles en la NFL con contratos con un valor anual promedio de 10 millones o más, según datos salariales compilados por Over The Cap.

“Es el camino más directo hacia el quarterback”, dijo el analista de NFL Network y ex liniero ofensivo Brian Baldinger. “La evolución de la posición de mariscal de campo y su capacidad para extender jugadas o simplemente convertirse en corredores, ha cambiado la forma en que la gente tiene que presionarlos ahora. Si puedes colapsar la bolsa de protección por dentro, puedes dificultarles mucho las cosas”.

No hay mejor manera de desbaratar una jugada en la NFL en estos días que con una fuerte presión por el centro.

This content originally appeared on Listín Diario