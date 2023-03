Agencias.-“El rock ha muerto” es una frase muy usada que cae por su propio peso con artistas como Fontaines D.C., Squid y Dry Cleaning revitalizando al g?nero.

Pero es innegable que cada vez “envejece” m?s y una prueba de ello es el 2023, un a?o en el que dos de los Stones cumplen 80 a?os y los cofundadores de Metallica llegan a los 60, adem?s de otros aniversarios “redondos”.

La muerte de Charlie Watts en 2021 fue brutal para The Rolling Stones, pero nada detiene a esa fuerza de la naturaleza formada desde 1962 por Mick Jagger (26 de julio) y Keith Richards (18 de diciembre).El todav?a saltar?n cantante y el relajado guitarrista cumplir?n 80 a?os en el segundo semestre y planean celebrar juntos, aunque pr?cticamente no se hablan desde los ochenta.

Si habl?ramos de vinos, la de 1963 es una cosecha excelsa.La pasi?nPara comenzar, el dan?s Lars Ulrich (26 de diciembre) se mud? cuando era joven a EEUU para intentar seguir los pasos de su padre como tenista profesional, pero su verdadera pasi?n era la bater?a y buscando formar una banda puso un aviso clasificado en un peri?dico de Los ?ngeles, mismo que fue respondido por James Hetfield (3 de agosto).

El resultado: Metallica, una de las agrupaciones m?s importantes de la historia, as? para los m?s j?venes “solo sea por la canci?n de la cuarta temporada de Stranger Things”. El 14 de abril lanzar?n 72 Seasons, su und?cimo ?lbum de estudio, y d?as despu?s comenzar?n una ambiciosa gira mundial. Tambi?n “soplar?n las velitas” Scott Ian (31 de diciembre), guitarrista de Anthrax, uno de “los cuatro grandes del trash metal” (junto a Metallica, Slayer y Megadeth); Billy Gould (24 de abril) y Ruddy Buttom (1 de julio), ambos de Faith No More; Les Claypool (29 de setiembre), rostro y coraz?n de Primus, y Gordon Gano (7 de junio), cantante de Violent Femmes.

Los 50 son un punto de inflexi?n y por la lista de nuevos cincuentones, 2023 marcar? la madurez del indie rock. Despu?s de Kyp Malone (27 de febrero), multinstrumentista de TV On The Radio, el 17 de mayo celebrar? Josh Homme, que brilla tanto en Queens of the Stone Age como en proyectos paralelos tipo Them Crooked Vultures, Eagles of Death Metal y The Desert Sessions o siendo lujoso acompa?ante de Iggy Pop.

Para llegar a los 90, toca recurrir a tecnicismos. Willie Nelson (29 de abril), ?cono del country, est? nominado este a?o para el Sal?n de la Fama del Rock… por m?s mala fama que tenga esa instituci?n con sus elecciones. Con su barba blanca y pelo trenzado, este texano no para.

–HistoriaEn Latinoam?rica se dieron buenas uvas 60 a?os atr?s. A los cumplea?os frescos de Sabo Romo (12 de marzo), ex-Caifanes, y Fito P?ez (13 de marzo), se sumar?n Charly Alberti (27 de marzo), que fue baterista de Soda Stereo.