Al igual que en el caso de Winnie The Pooh, el personaje más icónico de la factoría Disney pasa a ser centro de una película de terror apenas ingresó al dominio público. Mickey’s Mouse Trap es un slasher cómico que presenta al ratón del cortometraje Steamboat Willie (1928) como un despiadado y enigmático asesino.

El primer adelanto del filme fue publicado por sus creadores el 1 de enero, a menos de 24 horas de haberse liberado los derechos de la primera versión de Mickey Mouse.

La trama del filme gira en torno al cumpleaños número 21 de Alex, una joven que trabaja de noche en un local de juegos tipo arcade, donde sus amigos deciden sorprenderla. “No obstante, un homicida enmascarado decide divertirse a su modo con ellos, un juego en que Alex debe sobrevivir”, refiere la sinopsis difundida por Deadline. El adelanto también intercala algunas escenas del corto original con imágenes del criminal en cuestión que aterroriza a sus jóvenes víctimas.

Este metraje fue filmado dirigido y editado por Jamie Bailey, con un guion de Simon Phillips. Todavía no se conoce fecha de estreno o distribuidores asociados a la exhibición del proyecto en salas de cine.

Un segundo largometraje con tono macabro es desarrollado por Steven LaMorte, conocido por su parodia de terror The Mean One, sobre el cuento infantil de El Grinch. La propuesta inspirada en Steamboat Willie, y que todavía no tiene título, presenta a un ratón sádico que atormenta a pasajeros de un ferry. El equipo de producción está tomando precauciones legales para evitar confusiones con la marca Disney, y el personaje principal será conocido como “Steamboat Willie” en lugar de Mickey Mouse. El rodaje comenzará en primavera.

A pesar de la entrada del primer Mickey Mouse en el dominio público, Disney mantiene los derechos de autor sobre las versiones más modernas de sus ratones emblemáticos. La compañía ha declarado que continuará protegiendo su vínculo con estas versiones y trabajará activamente para evitar la confusión del consumidor causada por usos no autorizados de sus personajes icónicos. Según con las fuentes especializadas, esto significa que mientras los cineastas pueden utilizar la versión de 1928 del personaje, cualquier representación que se asemeje o implique una conexión con las versiones más recientes de Mickey Mouse podría enfrentar acciones legales por parte de la empresa de animación.

«Willie y el barco de vapor» es el título en español del primer corto de Mickey Mouse (Créditos: Disney)

Dirigido por Ub Iwerks y producido por Walt Disney, este cortometraje de aproximadamente siete minutos de duración marcó el debut de Mickey Mouse el 18 de noviembre de 1928, convirtiéndose en uno de los personajes más emblemáticos y queridos de la cultura popular. Ambientado en un barco a vapor, el relato en blanco y negro presenta a un jovial roedor interactuando con su entorno de manera musical y humorística, una fórmula que pronto se convertiría en un sello distintivo de los trabajos de Disney.

No solo es una pieza que dio rostro al futuro imperio de Walt, sino además marca un hito importante en la producción de películas animadas. Lo que distingue a Steamboat Willie es su innovación en la sincronización del sonido, una proeza técnica en la era del cine mudo. Utilizando el proceso Cinephone, desarrollado por Pat Powers, el filme integró música, efectos de sonido y voces de manera sincronizada con la animación, una novedad en aquel entonces. Puedes verlo en streaming, en la plataforma Disney+.

