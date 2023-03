?Cu?ntas veces hemos le?do o escuchado el enunciado que da como t?tulo este art?culo? ?Muchas verdad? Es que comunicar no es una chercha ni una v?a de promoci?n a la figura como muchos creen, es cierto que hemos tenido ejemplos en nuestros medios que nos han hecho creer esta teor?a pero no es del todo as?.

Para ejercer el oficio de la comunicaci?n y tener ?xito nos exigen como base: estudios profesionales, talento, carisma, un f?sico atractivo y buena presentaci?n, esto ?ltimo se ha vuelto lo m?s relevante porque muchos productores tienen o ten?an la idea de que el espectador (en este caso de la televisi?n) para que capte el mensaje quien comunica tiene que ser <>.

Al parecer es dif?cil encontrar personas que cumplan con todos los requisitos y es por eso que vemos en el caso de las mujeres exuberantes cuerpos y llamativos rostros en muchos programas. En Rep?blica Dominicana el cuerpazo vende, ya eso lo sabemos todos pero ?Realmente estamos comunicando? El empe?arnos en ser m?s atractivos y el “yo no tengo pelos en la lengua” (hablaremos luego de esa nueva forma de comunicar) pienso que nos desvirt?a como comunicadores o figura que est? en los medios (que no es lo mismo).

La veterana Tania B?ez le dio un ejemplo hace unos d?as a la nueva generaci?n de comunicadores y figuras de los medios con un mensaje que en m?ltiples ocasiones ellos han dicho pero la chercha, la informalidad y el no me importa lo que digan, le han quitado la atenci?n del p?blico. Tania se retir? de los medios hace mucho tiempo y lo hizo por lo grande dejando un trayectoria exitosa que le ha otorgado el prestigio que una carrera de comunicaci?n merece; el valiente y sincero mensaje que ella dio le lleg? al p?blico de ahora y ah? est? el poder de la comunicaci?n, cuando tu mensaje logra llegarle a todo p?blico sin importar que guste o no, est?s comunicando.

Tambi?n es cierto que nuestra querida Tania tuvo muchas condiciones a favor: el tema de las parejas en el mundo del entretenimiento est? de moda, la vida personal de ella gener? por mucho tiempo morbo en los medios, su planteamiento es controversial y lo m?s importante para m?; para ser un buen comunicador no es cierto que hay que estar constantemente opinando en todo o como popularmente se le llama a esto, ser sonidista (palabrita que me repugna).

?T? qu? opinas?