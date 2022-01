“El Peke?o del Mambo”, diez a?os recorrido con el merengue urbano

The content originally appeared on: El Dia

El artista ha grabado con Ozuna, Farruko, Music?logo, Arcangel, Shellow Shaq y otros

. El artista de merengue urbano Miguel ?ngel Col?n, mejor conocido como “El peke?o del mambo”, le dio altura a su carrera al grabar el remix del tema “La funka” junto a Ozuna y “Pepa” con Farruko versi?n mambo. Estas colaboraciones realizadas el pasado a?o lo colocaron como uno de los merengueros urbanos m?s escuchados y buscados en la plataforma de m?sica digitales.

El joven artista que tiene una visi?n m?s certera de su carrera en este momento, por la madurez que le han dado 10 a?os en la m?sica, est? dando los toques finales a su nuevo ?lbum musical y se apresta a presentar nueva m?sica en los pr?ximos d?as. El merenguero que ya hab?a grabado el tema “Hay dinero pa? gastar” junto a Music?logo, tambi?n es conocido por una colaboraci?n musical junto a Shellow Shaq titulada “El envidioso” que logr? un gran ?xito. El Peke?o, quien asegura llega en este 2022 mas renovado, recargado y con una visi?n madura musicalmente, adelanta que sus presentaciones en M?xico, Puerto Rico, Canad? y Estados Unidos siguen llenando la lista de una gira que se mantiene en constante movimiento por esas ciudades. Conocido por varios urbanos y merengueros, este joven artista ha despegado su carrera en gran parte por los remix que le hace a las canciones urbanas en versi?n merengue mambo. “Esta es la era de anclar, ponerle un sello a mi carrera, a trabajar con cabeza, madurez, por lo que hoy regreso renovado, recargado y con muchas m?sicas bajo mi brazo”, dijo.

Peke?o que lleva una carrera limpia y fue en el 2014 cuando trabaj? junto a Farruko y Secreto el tema “Se me viraron”, que se coloc? en el mapa de los pegados. “Empec? en el 2013, gracias a DJ lobo que me dijo que la voz m?a era buena para merengue, yo era rapero en ese momento, hasta que surgi? el mambo, un merengue joven y me mude aqu? y empec? a trabajar, siguiendo mi sue?o sin dejarlo como siempre me dijo m i abuela”. Entre sus temas m?s conocidos est?n: “Gata salvaje”, “Vida de capo”, “Se me viraron”, “Bailando”, “Mal necesario”, “Como yo”, entre otros. Ha colaborado con Arc?ngel, y tambi?n escribe para Mes?as, Jon Z, entre otros. Tiene mas de 30 canciones escrita y su deseo es de que la gente lo siga apoyando como hasta ahora