El pa?s registr? en diciembre r?cord en llegada de turistas

SANTO DOMINGO.–El pasado mes de diciembre, la Rep?blica Dominicana un total de 728,335 turistas, sobrepasando por primera vez en su historia la barrera de los 700,000 visitantes no residentes en un mes, 8% por encima de marzo 2019, mes con el segundo mayor influjo de turistas.

Desde enero a diciembre del 2021 ingresaron al pa?s 4,995,412 no residentes, como resultado de una normalizaci?n del influjo de turistas a los niveles de prepandemia que se ha venido observando desde el pasado septiembre, inform? el ministro de Turismo, David Collado durante una rueda de prensa encabezada por el presidente Luis Abinader.

Collado asegur? que el desempe?o visto durante el ?ltimo mes del 2021 supuso una mejora de 109% respecto a diciembre de 2020, siendo 17% superior a diciembre 2019, e incluso, posicion?ndose 11% por encima de diciembre 2018.

Agreg? que durante el pasado a?o, se recuper? el 77% de los no residentes recibidos de enero a diciembre del 2019.

Mediante la encuesta diaria continua que lleva el Ministerio de Turismo, m?s de 16,000 turistas mostraron una satisfacci?n equivalente a 4.4 estrellas para el destino, con una satisfacci?n de 5 para los que vienen de luna de miel. 93 de cada 100 turistas entran vacunados.

Al dirigirse a los presentes, el presidente Abinader destac? que a pesar del riesgo asumido hoy vemos los resultados del mejor cuatrimestre, el mejor diciembre y el mejor mes de la historia.

Explic? que el sector Turismo ha liderando la recuperaci?n econ?mica, seg?n el Banco Central y generando m?s de US$5,000 millones de divisas, lo que significa una entrada neta de superior a US$3,500 millones.

<>, indic? el jefe de Estado.

Agreg? que esas divisas han ayudado a mantener un tipo de cambio estable, y mitigar con ello la enorme inflaci?n que estamos importando y el incremento en los precios del petr?leo.

Detalle de la recuperaci?n de los no residentes v?a a?rea

La llegada de no residentes del 2021 fue en un 74% de extranjeros (536,001 no residentes que no nacieron en Rep?blica Dominicana) y el 26% restante de dominicanos (192,334 no residentes que nacieron en Rep?blica Dominicana).

La recuperaci?n del turismo estuvo liderada a inicios del 2021 por los dominicanos ausentes, quienes, desde cierre del 2020 ya empezaban a llegar al pa?s al mismo ritmo en que lo hicieron en el 2019. Sin embargo, por cuarto mes consecutivo, la llegada de extranjeros no residentes tambi?n ostenta cifras superiores a las vistas en la ?poca prepandemia; de hecho, en diciembre 2021 lleg? el equivalente a 127% de los extranjeros no residentes que llegaron en diciembre 2019.

Diciembre del 2021 tambi?n registr? la cifra m?xima hist?rica de llegada de dominicanos no residentes.

Por puerto de entrada, destaca la participaci?n de mercado que sigue ganando el aeropuerto de Punta Cana, que -con un 50% del total de llegadas de no residentes durante diciembre de 2021, se encuentra 23% por encima de los niveles de diciembre 2019. Los aeropuertos Punta Cana, Las Am?ricas, El Cibao y Puerto Plata tambi?n est?n recuperados en t?rminos de llegadas de no residentes.

El desmonte internacional de las restricciones migratorias ha contribuido en gran medida a la senda de recuperaci?n del turismo dominicano. En el mes de an?lisis, llegaron al pa?s turistas residentes en 165 pa?ses distintos, adem?s, 64 de nuestros emisores m?s relevantes (aquellos con m?s de 100 pasajeros en diciembre de 2021) ya se encuentran por encima de diciembre del 2019, y 56 de estos alcanzaron m?ximos hist?ricos.

Caracter?sticas de los turistas v?a a?rea- diciembre 2021

La estad?a promedio de los turistas extranjeros fue de 10 d?as, explicada principalmente por los estadounidenses. Este grupo se aloj? principalmente en La Altagracia (47%) y el Gran Santo Domingo (11%).

Por otro lado, los dominicanos ausentes registraron una estad?a de 18 d?as, y se alojaron principalmente en el Gran Santo Domingo (36%) y Santiago (24%)

Derrame econ?mico

El comportamiento de las llegadas v?a a?rea gener? un estimado de ingresos de divisas por viajes de US $843 millones durante diciembre, lo que supuso resultados de generaci?n de divisas de US $1,995 millones para el cuarto trimestre del a?o y de US$5,626 millones para todo el 2021. Esto ha sido un apoyo importante a la estabilidad del tipo de cambio y la inflaci?n.

Adem?s, la reactivaci?n del sector signific? cifras de crecimiento interanual de 38.3% en el periodo enero-noviembre, y como parcial consecuencia, un crecimiento de la econom?a dominicana de 12.5%.

Espacio a?reo

Estimaciones preliminares del Ministerio de Turismo sugieren que el total de vuelos comerciales entrantes a la Rep?blica Dominicana en diciembre 2021 fue de 5,200 con una ocupaci?n promedio de 85%. Se recibieron aproximadamente 134 aerol?neas provenientes de 154 aeropuertos diferentes. Este n?mero es similar en llegadas a cifras del 2019 pero la ocupaci?n fue 4% superior en diciembre de 2021.

Llegadas mar?timas

Diciembre 2021 fue el mes de mayor actividad mar?tima en los puertos dominicanos desde el inicio de la pandemia del Covid-19, y fue tambi?n el mes en el que se inaugur? el puerto Taino Bay en Puerto Plata.

Luego de realizar 94 operaciones de cruceros -hechas por 60 buques y 27 l?neas de cruceros – en diciembre 2021 un total de 91,732 cruceristas ?nicos entraron aaguas dominicanas (46% m?s que en noviembre).

Estos cruceristas de diciembre 2021 llegaron a los puertos de Amber Cove,Ta?no Bay, La Romana. Sans Souci, Saman?, y al fondeadero de Isla Catalina -durante octubre solo 2 de estos puertos recibieron cruceristas.

Las operaciones del ferry se reactivaron durante el mes de an?lisis y finalizaron con la llegada de 13 operaciones y5,632 extranjeros al puerto de Sans Souci (205% m?s que noviembre de 2021).

Empleos y actividad econ?mica

1 de cada 5 empleos formales recuperados en el pa?s fue de Hoteles, Bares y Restaurantes.

En la industria tur?stica completa, se recuperaron m?s de 65 mil empleos formales durante todo el 2021, lo que supone una recuperaci?n estimada de 91,347 empleos informales directos y 185,000 empleos indirectos.Para una recuperaci?n total de empleo que supera 300,000 plazas. Puntualmente, el crecimiento interanual del empleo formal en diciembre de 2021 de 61% y de 5% comparado con diciembre 2018.

Actividad hotelera

En diciembre 2021, el 91% de las habitaciones hoteleras se mantuvo en operaci?n, y de estas, un 75% estuvo ocupada. De hecho, la ocupaci?n hotelera por zona ha experimentado una mejor?a generalizada de entre 18 y 40 puntos porcentuales.

La ocupaci?n hotelera de Rep?blica Dominicana en diciembre de 2021 ya compite con los niveles de ocupaci?n caracter?sticos de los a?os prepand?micos.

Ahorro del Ministerio de Turismo

La gesti?n del Ministerio de Turismo se tradujo en un ahorro de RD$5,395 millones durante el periodo septiembre 2020-diciembre 2021 en gastos en promoci?n y acuerdos internaciona. Mientras en el a?o 2019 se gast? por este concepto un total de RD$4,143 millones, este gasto se redujo a RD$2,394 millones en 2020 y a RD$496 millones en 2021.

Estimaciones 2021

Para el 2022 se esperan m?s de 7 millones en llegadas de turistas, 9% por encima del 2019 y 7% por encima del 2018.