El papa habla de salud, cr?ticas y su futuro

Francisco dice que ni siquiera hab?a pensado en regular las futuras jubilaciones de papa

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco dice que ni siquiera se le ha ocurrido introducir normas para regular renuncias papales futuras, y que continuar? mientras pueda como obispo de Roma pese a una oleada de cr?ticas de algunos cardenales y obispos de alto rango.

En su primera entrevista desde la muerte el 31 de diciembre del papa em?rito Benedicto XVI, Francisco habl? sobre su salud, sus cr?ticos y la pr?xima fase de su pontificado, que cumple su 10mo aniversario en marzo sin la sombra de Benedicto en un segundo plano.

“Estoy bien de salud. Por la edad que tengo, estoy normal”, dijo el martes el pont?fice de 86 a?os, aunque indic? que la diverticulosis, bolsas que se forman en la pared del intestino, hab?a “vuelto”.

En 2021 se le extirparon a Francisco 33 cent?metros (10 pulgadas) de intestino grueso por lo que el Vaticano describi? como una inflaci?n causada por un estrechamiento del colon. A?adi? que una peque?a fractura en la rodilla por una ca?da se hab?a curado sin cirug?a, tras un tratamiento con l?ser y magnetoterapia.

“Puedo morir ma?ana, pero vamos, est? controlado. De salud estoy bien”, dijo a The Associated Press con su iron?a habitual. Las especulaciones sobre la salud de Francisco y el futuro de su pontificado no han hecho m?s que crecer desde la muerte de Benedicto, cuya renuncia en 2013 marc? un punto de inflexi?n para la Iglesia cat?lica, como primer pont?fice que renunciaba en seis siglos.

Algunos expertos creen que Francisco podr?a verse m?s libre para maniobrar ahora que Benedicto, que pas? los 10 a?os de su retiro en el Vaticano, ya no est?.

Otros sugieren que cualquier clase de paz eclesi?stica que hubiera ha terminado y que ahora Francisco est? m?s expuesto a las cr?ticas, privado de la influencia moderadora que jugaba Benedicto a la hora de mantener a raya a los cat?licos m?s conservadores. El papa reconoci? que hab?a opiniones encontradas, pero pareci? casi optimista al respecto.

“Yo no lo relacionar?a con Benedicto, sino por el desgaste del gobierno de diez a?os”, dijo sobre su papado. Su elecci?n fue recibida primero con “sorpresa” por la designaci?n de un papa suramericano, dijo.

Despu?s lleg? la incomodidad “cuando empiezan a ver los defectos que yo tengo, (…) no les gusta”, dijo. “Yo lo ?nico que pido es que me las hagan en la cara, porque as? crecemos todos ?no?”, a?adi?. Francisco elogi? el “se?or?o” de Benedicto, y dijo que con su muerte, “perd? un pap?”. “Para m? era una seguridad frente a una duda, pedir el auto e ir hasta el monasterio y preguntar”, dijo sobre sus visitas a la casa de retiro de Benedicto para buscar consejo.

“Yo perd? a un buen compa?ero”. Algunos cardenales y abogados can?nicos han dicho que el Vaticano debe regular las jubilaciones futuras de papas para evitar algunos contratiempos registrados durante el retiro inesperadamente largo de Benedicto, en el que el papa em?rito sigui? siendo un punto de referencia para algunos conservadores y tradicionalistas que se negaban a reconocer la legitimidad de Francisco.

Desde el nombre elegido por Benedicto, papa em?rito, a las ropas blancas que llevaba en sus ocasionales apariciones p?blicas, en las que habl? del celibato de los sacerdotes y abusos sexuales, esos expertos se?alaron que las normas deb?an dejar claro que s?lo hay un papa regente, por el bien de la unidad de la Iglesia.

Francisco dijo que ni siquiera hab?a pensado en esas normas. “No se me ocurri?. Le digo la verdad”, coment?, a?adiendo que el Vaticano necesita m?s experiencia con papas retirados para “regularizar m?s o reglamentar m?s”. Francisco ha dicho que Benedicto “abri? la puerta” a futuras renuncias y que ?l tambi?n lo considerar?a.

El martes reiter? que si renunciara, llevar?a el cargo de obispo em?rito de Roma y vivir?a en la residencia para sacerdotes retirados en la di?cesis de Roma.

El papa describi? como “una buena soluci?n intermedia” la decisi?n de Benedicto de instalarse en un monasterio reconvertido en los Jardines Vaticanos, pero que quiz? en el futuro, otros papas podr?an querer hacer las cosas de otra manera. “?l todav?a era esclavo, entre comillas, de un papa, ?no?”, dijo Francisco. “De la visi?n de un papa, de un sistema.

Esclavo en el sentido bueno de la palabra. En el que no era del todo libre, como quiz?s hubiera querido ?l volver a su Alemania y seguir desde ah? estudiando teolog?a”. Podr?a decirse que la muerte de Benedicto elimina el principal obst?culo para que Francisco renuncie, dado que la perspectiva de tener dos papas jubilados nunca fue una opci?n.

Pero Francisco dijo que la muerte de su predecesor no hab?a cambiado sus planes. “Incluso no se me ocurri? hacer testamento sobre m?”, coment?.

En el corto plazo, Francisco recalc? su papel como “obispo de Roma” en contraste con la figura de papa y dijo que sus planes eran “continuar con ser obispo, obispo de Roma y en comuni?n con todos los obispos del mundo”. Indic? que quer?a eliminar el concepto del papado como una “corte”.

El papa tambi?n abord? las cr?ticas de cardenales y obispos conocidas en las semanas desde la muerte de Benedicto, algo que describi? como inc?modo, “como la urticaria, que molesta un poquito”, pero que lo prefiere a que se mantengan en silencio. “Uno prefiere que no las haya (las cr?ticas).

Para tranquilidad, vaya”, apunt?. “Pero prefiero que las hagan, porque eso quiere decir que hay libertad para hablar”. “Si no es as?, se engendra una dictadura de la distancia, que lo llamo, donde el emperador est? all? y nadie le puede decir nada. No, que digan, porque la compa??a, la cr?tica, ayuda a crecer y a que vayan bien las cosas”, a?adi?.

La primera lanza en la oleada de ataques lleg? del que fuera secretario de Benedicto por muchos a?os, el arzobispo Georg Gaenswein, que dej? al descubierto el resentimiento acumulado durante los ?ltimos 10 a?os en un revelador libro de memorias publicado en los primeros d?as tras el funeral de Benedicto.

En una de las partes m?s controvertidas, Gaenswein revel? que Benedicto se enter? por el diario del Vaticano L’Osservatore Romano de que Francisco hab?a revocado una de las decisiones lit?rgicas m?s se?aladas del papa em?rito y reimpuesto las restricciones sobre celebrar la misa en lat?n.

Unos d?as despu?s de que se publicaran las memorias, el Vaticano se vio remecido de nuevo por la muerte de otro l?der conservador, el cardenal George Pell, y las revelaciones de que Pell hab?a escrito un devastador memorando que circul? el a?o pasado, y que hab?a descrito el pontificado de Francisco como “un desastre” y “una cat?strofe”.

El texto, que circul? en principio con el pseud?nimo “Demos”, enumeraba todos los problemas en el Vaticano bajo el mando de Francisco, desde sus precarias finanzas al estilo de predicar del pont?fice, e inclu?a una lista de qu? podr?a hacer un papa futuro para arreglarlos.

Francisco reconoci? las cr?ticas de Pell, pero de todos modos le elogi? por haber sido su “mano derecha” a la hora de reformar las finanzas del Vaticano y su primer ministro de Econom?a. “Dicen que al final me critic?. Bueno, tiene derecho, la cr?tica es un derecho humano”, coment? Francisco. “Un gran tipo. Grande”.