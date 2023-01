Todos los que han ido a Cabarete probablemente no han cruzado la acera. Si usted desconoce la doble cara en este Distrito Municipal, entonces este art?culo es para usted… as? que siga leyendo.

Como casi todo en la historia dominicana, la desigualdad impera hasta en el sentido de orientaci?n cuando se trata de establecer patrones de consumo. En el caso del lugar que me escogi? para vivir, no hay excepciones para esta regla de la historia dominicana, ya que en, casi todas las personas que visitan el norte de la isla (espec?ficamente por estos predios), solo se dan la “experiencia oficial”, luces c?lidas a medianoche, pies descalzos como Shakira, mar, arena, y mucha buena onda… ignorando por completo la magia que se esconde del otro lado de esta acera, donde, a mi entender, es el espacio en que se concentra la mayor parte de la esencia en Cabarete: su gente. Este lugar se llama La Ci?naga.

Es el barrio m?s pobre de este distrito, y cuando digo pobre, es refiri?ndome solo a la falta de oportunidades, porque de pobreza literal, no tiene mucho. Les cuento, este “lado” tiene la “combi completa” como dir?an por ah?… cuenta con la laguna de Cabarete, una tremenda ?rea protegida, con tremendo potencial para generar mucho dinero para las m?s de mil familias que viven aqu?, y tremendos problemas para lograr que esto pase. Es un gran problema para los cabaretenses, ya que no la aprovechan para generar oportunidades, sino que la incendian ilegalmente, otros la usan de basurero, o para robarse el agua y venderla como potable, a trav?s de camiones de agua… si, en Cabarete no solo escasea la visi?n de promover sus capacidades para mejorar la calidad de vida de su gente, sino que tambi?n escasea el acceso al agua potable.

Pero como este art?culo no se trata de esto, sino de lo otro, me circunscribo solo a decirles que, en este barrio, hay comercios locales interesantes, aptos para promoverlos como un turismo sostenible, su gente, su “Flow”, el carisma de sus familias, es impresionante. La combinaci?n entre la naturaleza y las capacidades de su gente hacen el binomio perfecto para generar las suficientes oportunidades como para que su gente pueda aumentar su calidad de vida y disminuir sus ?ndices de pobreza. No solo eso, sino que podr?amos generar la cantidad de recursos econ?micos necesarios para poder alcanzar metas que posicionen a la Rep?blica Dominicana como el destino tur?stico ideal para hacer deportes acu?ticos. Todo esto y m?s lo tiene La Ci?nega de Cabarete.

Les invito a cruzar la acera. Exploren este espacio que tiene las mejores vistas, atardeceres desde la laguna… es m?s, hay un espacio que unos holandeses lo han transformado en lo que me gustar?a que fuese el futuro de este barrio, Kibayo. Es una estructura de bajo impacto ambiental, con una proyecci?n comercial hacia la laguna, donde los que van, vuelven, porque se sienten en un espacio de paz, naturaleza, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, y esto ocurre del otro lado de la ci?naga. Por eso insisto con la idea de que Cabarete necesita un liderazgo pol?tico “salado”, que promueva y proteja la esencia de este lugar, que es el viento y las olas, aunque en este caso estamos hablando de la laguna, este recurso puede servir de aliado estrat?gico para posicionar a Cabarete como un destino de turismo sostenible para la Rep?blica Dominicana. Somos uno de los pocos lugares que cuenta con tanta diversidad y con un estilo de vida hol?stico, que permite la experiencia de varios perfiles sociol?gicos, eso, visto desde un punto pol?ticamente estrat?gico, nos convierte en una oferta ?nica que representa una importante fuente de ingreso para nuestro pa?s. Aqu? solo falta voluntad pol?tica para lograr esta meta.

Cuando vuelva a Cabarete, les invito a cruzar la acera.