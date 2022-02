El monje budista que Martin Luther King propuso para el Nobel de la Paz y le enseno a Occidente el <>

Hanh, o Thay, empezo a transitar el sendero que lo llevaria a todo eso a los 24 anos, cuando fundo el Instituto Budista An Quang en Saigon, Vietnam, tan solo 8 anos despues de ser ordenado.

En 1961 se fue a Estados Unidos para estudiar y ensenar religion comparada en las universidades de Columbia y Princeton.

Regreso a Vietnam dos anos mas tarde para ayudar a liderar el esfuerzo de paz budista.

En una noche de luna llena de febrero de 1964, establecio la Orden Tiep Hien o la Orden del Interser, en un momento en que la guerra de Vietnam se intensificaba y las ensenanzas de Buda <>.

La Orden estaba compuesta por un pequeno numero de dedicados seguidores –tres mujeres y tres hombres– que estaban involucrados en el trabajo social y eran fieles a los principios del Budismo Comprometido.

La Orden se fundo sobre los Catorce Preceptos de la Orden del Interser, combinacion de moralidad budista tradicional y preocupaciones sociales contemporaneas.

Para que te hagas una idea, he aqui unos cuantos:

No seas idolatra ni te apegues a ninguna doctrina, teoria o ideologia, incluso las budistas. Los sistemas budistas de pensamiento son medios de guia; no son la verdad absoluta.

No pienses que el conocimiento que posees actualmente es una verdad absoluta e inmutable. (…) La verdad se encuentra en la vida y no meramente en el conocimiento conceptual. Preparate para aprender a lo largo de toda tu vida y para observar la realidad en ti y en el mundo en todo momento.

No obligues a otros, incluidos los ninos, por ningun medio a adoptar tus puntos de vista, ya sea mediante autoridad, amenaza, dinero, propaganda o incluso educacion. Sin embargo, a traves del dialogo compasivo, ayuda a los demas a renunciar al fanatismo y la estrechez.

No evites el contacto con el sufrimiento ni cierres los ojos ante el sufrimiento. (…) Encuentra formas de estar con quienes sufren, (…) despiertate a ti mismo y a los demas a la realidad del sufrimiento en el mundo.

No acumules riquezas mientras millones pasan hambre. No tomes como fin de tu vida la fama, el provecho, la riqueza o los placeres sensuales. Vive con sencillez y comparte tiempo, energia y recursos materiales con los necesitados.

Por muchos anos no se permitio que nuevos miembros se unieran a la comunidad central de la Orden. Hoy en dia, miles en todo el mundo que recitan regularmente los Catorce Preceptos del Budismo Comprometido.

<>

Ese mismo ano, junto con un grupo de profesores universitarios y estudiantes en Vietnam, fundo la Escuela de Jovenes para el Servicio Social, en la que equipos de jovenes iban al campo para establecer escuelas y clinicas de salud y reconstruir pueblos que habian sido bombardeados.

Dos anos despues, en 1966, fue exiliado de su pais por oponerse a la guerra de Vietnam.

Siguiendo al 12o Precepto de la Orden del Interser –>>No mates. No dejes que otros maten. Encuentra todos los medios posibles para proteger la vida y prevenir la guerra<<–, en EE.UU. se reunio con Martin Luther King y persuadio al lider de los derechos civiles para que hablara en contra del conflicto.

King lo describio como <>.

Y en 1967, lo nomino para el Premio Nobel de la Paz, diciendo: <<Este gentil monje budista de Vietnam es un erudito de inmensa capacidad intelectual.

<>.

Camotes y ciruelas

En 1969, Hanh dirigio la Delegacion de Paz Budista a los Acuerdos de Paz de Paris y fundo la Iglesia Budista Unificada (UBC) en Francia.

UBC establecio el Centro de Meditacion del Camote en 1975.

Se corrio la voz sobre sus ensenanzas, la comunidad crecio y en 1982 el centro se convirtio en la Comunidad del Ciruelo, en el sur de Francia.

Comenzo como una granja pequena y rustica, y se convirtio en el monasterio budista mas grande de Europa, con mas de 200 monjes y monjas residentes, que viven y practican en cuatro aldeas diferentes repartidas por la campina francesa.

Ahora el Movimiento de la Aldea del Ciruelo cuenta con ocho monasterios mas, ubicados en Estados Unidos, Alemania, Tailandia, Hong Kong y Australia, a los que anualmente llegan miles de personas de todo el mundo para asistir a retiros.

La ensenanza de Hanh se destaca por su enfasis en la alegria, el compromiso con el mundo y la integracion de la practica de la atencion plena en la vida diaria.

Ser consciente es tomar conciencia de lo que sucede en nuestro cuerpo, nuestra mente y el mundo que nos rodea, indica.

Su ensenanza se centra en la respiracion consciente y la conciencia plena de cada respiracion.

?Y los platos?

Lo de los platos aparecio en su exitoso libro <> (1975), uno de los mas de 100 libros que escribio Hanh, que fueron traducidos a mas de 40 idiomas, incluidos los bestsellers <>, <>, <> y <>.

Pero ?por que insistia en que habia que prestarle atencion a la lavada de platos? ?No es mejor distraerse pensando en otra cosa?

La idea es que cuando pensamos en el pasado o el futuro, segun el, <> pues o estamos reviviendo lo que ya fue o <> que existe solo conceptualmente.

Asi que unicamente cuando estamos atentos a lo que estamos haciendo, estamos verdaderamente vivos.

Claro que no es tan sencillo lograr concentrarse en el presente, pues los humanos tenemos una notable capacidad para existir fuera de el.

Aunque esa costumbre tiene muchas ventajas –revivir el pasado y anticipar el porvenir nos permite aprender de nuestras experiencias y planear para el futuro– ser plenamente consciente en el momento actual era, para Hanh, el secreto de la felicidad.

Y ahi es donde entran en juego los platos: para entrenarte en el arte de vivir en el presente, practica mientras haces actividades cotidianas, como fregar la loza, enseno Hanh.

Es mas: cualquier acto es una oportunidad para tocar lo sagrado, ya sea conducir un automovil o, adivinaste, lavar los platos.

La felicidad

Ademas de volver al presente, el monje aconsejaba detener las guerras interiores y aquietar las mentes distraidas.

<>.

Eso permite descubrir que <<No hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino>>.

En 2017, Hanh regreso a Vietnam y las autoridades le permitieron pasar sus ultimos dias en el templo de Tu Hieu.

Su ultimo libro se publico en octubre de 2021.

El 22 de enero de 2022, a los 95 anos, el maestro Zen que escribio <> fallecio.

No fue que se equivoco: para los budistas, la conciencia comienza antes de que empiece la vida biologica y continua despues de que termina: <>.