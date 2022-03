El momento en que Denzel Washington calma a Will Smith tras golpear a Chris Rock

The content originally appeared on: El Dia

Will Smith siempre aparece ante las camaras con una sonrisa y el gesto amable; sin embargo, en la gala del Oscar 2022, el actor perdio los papeles con una broma que Chris Rock hizo sobre la calvicie de Jada Pinkett-Smith, su esposa, y mostro un rostro que no se le conocia, uno mucho menos agradable.

En la ceremonia, Smith abofeteo al comediante, a quien luego grito en vivo por burlarse de la alopecia de su esposa, la actriz de la saga Matrix. “Quita el nombre de mi esposa de tu maldita boca”, dijo un enfurecido Will Smith, quien solo volvio a la calma con la intervencion de su colega, el veterano Denzel Washington.

En imagenes captadas por las agencias de prensa que cubrieron el evento se aprecia que, durante el corte comercial, Chris Rock trataba de calmar a Will Smith, quien estaba enfurecido en su asiento, junto a Jada Pinkett-Smith. Es alli que se acerca Denzel Washington a la pareja.

Denzel Washington parece intermediar entre el comediante y el actor, quien tambien es sostenido por su colega, Aunjanue Ellis, quien interpreta a Oracene, las madres de las tenistas Venus y Serena, en “King Richard”.

En otra tomas de agencia se ve como Denzel logra calmar a Will Smith, quien vuelve a su asiento para continuar con la ceremonia, ya de mejor semblante.

Lo mismo ocurre cuando se le acerca Bradley Cooper.

?Que le dijo Denzel y por que lo respeta Will Smith?

Minutos despues, cuando Will Smith es anunciado como el ganador del Oscar al mejor actor del 2022 por “King Richard”, en su discurso menciona una de las frases que le dijo su companero para tranquilizarlo.

“Yo se que para hacer lo que hacemos debes ser capaz de soportar abuso, que hablen locuras de ti, debes aguantar que te falten el respeto y te tienes que reir como si todo estuviera bien”, dijo el actor, a quien Denzel le dice algo que no se logra entender ante camaras. “Gracias, D”, responde Will Smith para luego narrar: “Denzel me dijo hace unos minutos: ‘en tu momento mas alto, ten cuidado, porque es alli cuando el demonio viene por ti'”.

Es sabido que Denzel Washington es considerado una leyenda dentro de Hollywood y es, en especial, un referente para los actores afroamericanos, pues en su carrera ha logrado superar varios prejuicios: ha sido nominado 10 veces a los premios de la Academia y ha ganado en 2 ocasiones. Sin embargo, su historia con Will Smith es especial.

En la reciente gala de los SAG, Smith, de 53 anos, se llevo el premio al mejor actor, lo que ya auguraba su triunfo en otras galas, y Washington, de 67, fue uno de los que mas celebro su logro, pues, segun conto Smith en entrevista con “People”, le habia vaticinado que este 2022 seria el ano en el que se llevaria su primer Oscar.

En la citada revista, Smith profundizo en la larga amistad que tiene con Washington a quien, ademas de amigo, considera un “mentor”.

“Cuando gane en los SAG, Denzel me abrazo y me dijo que estaba muy feliz por mi y que amaba la persona en la que me estaba convirtiendo. El y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos conversado bastante. El siempre ha sido un mentor para mi. El me dijo que este ano era mi ano”, conto Smith.

“Denzel y yo nos conocemos hace mucho. Yo acudo a el cuando necesito consejos, asi que el me ha visto en mi progreso a traves del tiempo. El dice que esta muy contento al ver en quien me he convertido y que (cuando logro nuevas cosas) es como si sintiera que le van quitando un peso de encima”, anadio el actor, quien, efectivamente, es considerado un sucesor para Denzel Washington.