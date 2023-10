El moderno tren en el que Puerto Rico gastó más de US$2.000 millones y que «no llega a ninguna parte»

Pie de foto: Estación Jardines del Tren Urbano en Bayamón, Puerto Rico.

Pie de foto: Aiola Virella es la directora del periódico Metro y durante varios años se dedicó a la cobertura de temas de infraestructura en Puerto Rico.

Pie de foto: El Tren Urbano tiene enormes estaciones construidas bajo la premisa de que el sistema recibiría 125.000 personas por día.

Pie de foto: Carlos Pesquera fue el secretario de Transportación de Puerto Rico que supervisó la construcción del Tren Urbano.

Aunque no hay acuerdo sobre las razones del poco éxito del tren, lo cierto es que a los puertorriqueños se les legó una ambiciosa obra que, pese a su alto costo, no atiende sus necesidades de día a día, como explica a BBC Mundo Brenda Mejía, una editora y creadora de contenido de viajes.

Pie de foto: Brenda Mejía afirma que sus amigos y familiares la catalogan como una persona “rara” por utilizar el transporte público de Puerto Rico.

“Uno de los grandes problemas es que las estaciones del tren no se hicieron como se debía. Deberían tener alineación con los buses, pero a veces los buses y el tren no están para nada combinados”, sostiene.

“Hay estaciones en donde es muy fácil ser un ‘colado’, porque los tornos no sirven. Y para comprar los boletos, no se puede usar ningún tipo de tarjeta, solo con efectivo. Si le echas mucho dinero, los mismos empleados te dicen que las máquinas no sirven, que no puedes poner cifras muy altas porque no te va dar cambio y lo vas a perder”, relata.