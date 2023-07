SANTO DOMINGO.– Santiago Rodr?guez, tierra de casabe, r?os caudalosos y mujeres hermosas, hasta el mism?simo Trujillo se vio tentado por los paisajes y vimos nacer a nuestra querida Manuela, cari?osamente Fefa.

Todo muy bonito, hasta que suenan las carlancas de ajo y los cafetales debajo de la mata de mango. Yo siempre pens? que se trataba de mi imaginaci?n cuando iban a los camarotes y me despertaban abruptamente o cuando ve?a esa mulata con el pelo afro que me saludaba, durante a?os me qued? callada, le tem?a al manicomio, luego comprob? que no era cosa m?a.

Ese d?a, el perro estaba inquieto como nunca, mi prima hab?a llegado de Miami y quer?a un poco de tranquilidad, nos fuimos a la casa de la abuela en el campo. Mientras preparaban el asado de bienvenida, yo los ve?a caminando desde la enramada y no me refiero a mis familiares. El viento estaba tan pesado esa noche, sent?a que la muerte nos estaba acechando.

Nos fuimos a la habitaci?n a abrir maletas. Todos dorm?an, menos nosotras tres, eran precisamente las dos de la madrugada, una caba?a de madera, historias de galipotes, brujas y un r?o con un bosque tupido, ba?ado por el canto de los indios y tejido por los hilos para que las voladoras no se pierdan en las penumbras.

El rostro p?lido de mi prima me indicaba que tambi?n empez? a escuchar lo que m?s tem?a.

Abri? sus ojos cuan b?veda en plena quincena, se llev? el dedo ?ndice a la boca en se?al de que no hiciera ruido, s?, se?ores, ah? empez? la mayor hora de terror de toda mi vida, pues eso se escuchaba como si arrastrase unas cadenas y golpeaba la madera como si llevase un bate en sus manos, cada paso, un golpe, cada paso, otro golpe, mi coraz?n se aceleraba a la medida que esa cosa se acercaba a nosotras.

Les juro que lo primero que me vino a la cabeza fue nuestra inminente muerte y en mi experiencia con los esp?ritus, ninguno hab?a sido tan agresivo como este. Yo no sab?a qu? hacer, nuestra ?nica defensa era una puerta de hierro en el vest?bulo, la cual tambi?n empez? a sonar como si la sacudiesen con toda la violencia del mundo, ah? tiramos un grito aterrador, pero nadie nos escuch?, cuando de pronto…