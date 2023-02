Tom Brady no ten?a nada m?s que demostrar.

Ya considerado el mejor de todos los tiempos, Brady finalmente se alej? de la NFL el mi?rcoles despu?s de la temporada m?s dif?cil y emocionalmente agotadora de su vida.

“Me retiro. Para siempre”, dijo Brady en un breve video que public? en las redes sociales.

Brady se va con siete anillos de Super Bowl, cinco premios MVP del Super Bowl, muchos otros honores y casi todos los r?cords de pases en la historia de la liga.

Su ?xito en el campo es inigualable y los logros de su carrera cimentaron hace mucho tiempo sus credenciales del Sal?n de la Fama del F?tbol Americano Profesional.

Pero el legado de Brady se extiende m?s all? del campo, sus campeonatos y sus 89,214 yardas a?reas y 649 touchdowns.

Estableci? un est?ndar de longevidad que ser? dif?cil de duplicar. Requiere una dedicaci?n ?nica al entrenamiento y la nutrici?n adecuados, un compromiso inquebrantable con la preparaci?n mental y un deseo insaciable de competir.

A los 44 a?os, Brady lider? la NFL con 5,316 yardas por aire, la mejor marca de su carrera, y lanz? 43 TD. En una temporada insatisfactoria seg?n sus est?ndares, Brady, de 45 a?os, lider? la NFC con 4,694 yardas por aire, lanz? 25 TD y rompi? su propio r?cord de la NFL de pases completos con 490.

No hay duda de que Brady a?n podr?a jugar otro a?o a un alto nivel a pesar de la forma en que termin? su temporada con los Tampa Bay Buccaneers dominados por Dallas en los playoffs. Brady todav?a tiene la fuerza del brazo y no hubo ca?da en su velocidad. Lanz? 66 pases, el m?ximo de su carrera, contra los Cowboys en su ?ltimo juego, incluidos pases profundos al arco.

Sin embargo, Brady sabe que es hora, especialmente despu?s de retirarse brevemente el a?o pasado. Su deseo de estar m?s cerca de sus hijos y pasar m?s tiempo con ellos despu?s de su divorcio de la supermodelo Gisele B?ndchen tuvo que ser un factor importante en su decisi?n.

Ahora, Brady pasa al siguiente cap?tulo. Se quedar? en el f?tbol con un lucrativo contrato para ser analista en Fox Sports.

Su impacto en este y otros deportes contin?a a trav?s de su m?todo TB12.

La extraordinaria habilidad de Brady para sobresalir a los 40 a?os en un juego f?sicamente exigente inspirar? a otros a intentar seguir su camino. Ese ha sido uno de los objetivos de Brady. ?l espera que los atletas aprendan c?mo cuidar mejor sus cuerpos para tener oportunidades de extender sus carreras.

“Siento que todo lo que he aprendido en el transcurso de 23 a?os en el f?tbol me ha permitido y me permitir? continuar ayudando a las personas de diferentes maneras”, dijo Brady en septiembre. “Las cosas que he aprendido han sido de gran beneficio para m? y me doy cuenta de que hay sistemas que est?n rotos y te gustar?a tratar de mejorar eso de la mejor manera que puedas, brindando a las personas el conocimiento que me ha permitido ser exitoso. Creo que una gran parte de mi vida futura ser? eso tambi?n.

“Desafortunadamente, como todo lo dem?s, se ganaba mucho dinero con el sistema anterior y es dif?cil porque el cuidado preventivo y el mantenimiento preventivo de tu cuerpo es un desaf?o porque requiere tiempo y energ?a.

“Pero creo que comenzar joven es realmente importante, educar a las personas sobre lo que funciona en lugar de c?mo siempre han sido las cosas. Y creo que la forma en que siempre han sido las cosas siempre resultar? b?sicamente en los mismos resultados para las personas. Y creo que lo que he tratado de hacer es desafiar esa norma actuando durante un largo per?odo de tiempo, y realmente lo he hecho de una manera que, dir?a, ha sido ?nica. Y he tratado de permitir que mis compa?eros de equipo aprendan, as? como decenas de miles de otras personas que han sido educadas y han adoptado un tipo diferente de sistema de creencias”.

Una de las caracter?sticas m?s llamativas de Brady era relacionarse con sus compa?eros de equipo, incluso con muchachos m?s j?venes de la mitad de su edad. Para ser una megacelebridad, Brady era accesible, con los pies en la tierra. Sal?a del estadio solo despu?s de los juegos sin seguridad ni s?quito a su alrededor, charlando con cualquiera que se acercara a ?l, ya fueran reporteros o empleados del estadio.

“Solo poder conocerlo, jugar junto a ?l y elegir su cerebro como un ser humano fuera de los deportes y cosas as? fue genial”, dijo el corredor novato Rachaad White despu?s del ?ltimo juego de Brady.

Muchos de los compa?eros de equipo de Brady se hicieron eco de esos sentimientos.