El Itla usa alta tecnolog?a para pr?tesis a bajo costo

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- Elvis Rafael Vel?zquez Surinach tuvo que pasar por el quir?fano a una amputaci?n transtibial en su pierna derecha al sufrir un accidente de tr?nsito cuando ten?a 12 a?os de edad. Su vida cambi? dr?sticamente por este lamentable episodio, hasta que ingres? al programa lProtoscanner 3D de Instituto Tecnol?gico de las Am?ricas (ITLA) para seguir llevando una vida normal.

“Ahora me siento muy feliz, con esta pr?tesis que me pusieron aqu? en el Instituto Tecnol?gico de las Am?ricas (ITLA) me ha cambiado la vida para bien, no tuve que pagar nada, y adem?s el proceso fue r?pido, en aproximadamente un mes ten?a todo listo, desde las evaluaciones m?dicas y acompa?amiento m?dico que ellos ofrecen a los pacientes hasta tener mi pr?tesis en mi pie derecho”, expres? el joven.

El rector del ITLA, Omar M?ndez, explic? que el Protoscanner 3D consiste en el dise?o, fabricaci?n, colocaci?n y seguimiento rutinario de pr?tesis transtibial, transfemoral y de mano.

El proceso de dise?o implica escanear 3D el mu??n del paciente, donde se ha realizado la amputaci?n, se adaptan mediante un software CAD (Computer-Aided Design) y se convierten directamente en un archivo STL listo para impresi?n 3D.

El rector del ITLA manifest? que el programa tiene garantizada la cobertura gratis a trav?s del Seguro Nacional de Salud (Senasa) para todos sus afiliados.

“El Protoscanner es un proyecto muy bonito que le devuelve la felicidad, la vida, la movilidad aquellas personas que han tenido una amputaci?n sea de la pierna, de un brazo o de una mano”, expres? el rector con satisfacci?n.

Dijo que con el proyecto se est? rescatando la dignidad del ser humano que padecen de este tipo de discapacidad producto de una enfermedad o accidente.

“Aqu? se ha hecho realidad el sue?o de muchas personas, que tienen dos y tres a?os tratando de que sean tomados en cuenta para una pr?tesis que oscilan desde los 70 mil pesos hasta los 200 mil peso”, agreg?.

Vel?zquez Surinach indic? que a partir de ese accidente su vida cambi? por completo.

“Cuando ten?a 12 a?os unos desaprensivos a bordo de una motocicleta se subieron en la cera de su casa y me cercenaron mi pierna derecha por lo que cuando fui llevado al m?dico donde determinaron que ten?an que hacerme una amputaci?n transtibial, en ese instante sent? que mi vida, mis sue?os se vinieron abajo pero a partir de los 14 a?os a trav?s de la Asociaci?n Dominicana de Rehabilitaci?n, me pusieron mi primera pr?tesis y empec? a vivir una vida normal”, dijo con voz entrecortada el joven.

El joven explic? que “el desaf?o fue grande tras la amputaci?n, ya que fue necesario que aprendiera a mantener el equilibrio y a caminar nuevamente cuando me pusieron mi primera pr?tesis. A su vez, deb? soportar fuertes dolores y una larga recuperaci?n para poder volver a ser un adolescente normal”.

Vel?zquez Surinach expres? que “las pr?tesis tienen un costo de aproximadamente de 100 mil pesos, desde los 12 a?os he estado batallando, porque cuando hay que cambiarla se inicia el proceso de cero”.

“La pr?tesis en el ITLA tienen un costo de 500 d?lares equivalentes a unos 30 mil pesos pero este programa impulsado por la presidencia de la Rep?blica con el apoyo del SENASA que da el acompa?amiento del seguro sale totalmente gratis en pacientes que tengan el seguro del gobierno pero sino tienen el seguro SENASA y tiene otra ARS est? paga al ITLA el valor de la pr?tesis”, manifest? el rector M?ndez.

El funcionario explic? que con este programa el paciente no tiene que tener los fondos para acceder al acompa?amiento m?dico y la pr?tesis.

“El paciente no tiene que tener los fondos para tener el acompa?amiento y la pr?tesis, ya que en otros lados el acompa?amiento m?dico tambi?n tiene que pagarlo, as? como las terapias, pero el gobierno dominicano ha querido impulsar este proyecto en su conjunto donde le damos la terapia y le hacemos la pr?tesis con tecnolog?a de punta 3D”, indic? el rector del ITLA.

M?ndez dijo que en este mes de enero se ha lanzado una gran jornada para llegar al 25% de la poblaci?n que tiene este problema.

“En enero inicia un programa con una gran jornada que busca llegar al 25% de la poblaci?n que tiene este problema con 20 mil pr?tesis en tres a?os para cambiarle la vida y devolverle la movilidad a mucha gente que la necesite”, sostuvo.

Todo el que quiera acceder al programa Protoscanner 3D lo puede hacer hacer a trav?s del portal web del Instituto Tecnol?gico de las Am?ricas y llenar la solicitud y cumplir con los requisitos que se piden.

“Para hacer la solicitud es necesario cumplir con estos tres requisitos: 1. Cumplir con las condiciones f?sicas y m?dicas para poder utilizarla con ?xito una pr?tesis. 2. Evaluaci?n m?dica previa e indicaci?n por parte de un m?dico ortopeda para la realizaci?n de la pr?tesis. 3. Documentos personales: C?dula de identidad y carnet de seguro m?dico (Si es menor de edad: C?dula de identidad del padre-madre y/o tutor, y carnet de seguro m?dico)”, dijo el rector.

Conjuntamente el proyecto cuenta con el acompa?amiento m?dico del Hospital Militar Ram?n de Lara, el Centro para la Salud Integral ILAC y el apoyo de la Primera Dama, Raquel Arbaje.