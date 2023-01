El ideal del <> y por qu? puede ser perjudicial para las mujeres

Pero cuando Carr rompi? aguas, el l?quido conten?a meconio, las heces del feto, que pueden ser peligrosas para la madre y el ni?o. Cuando fue llevada al hospital, los m?dicos le dijeron que ten?an que sacar al beb? de inmediato. Dos horas m?s tarde, yac?a en la mesa de operaciones bajo luces brillantes.

Lejos de su parto vaginal ideal, sin intervenci?n, su beb? naci? por ces?rea. Lo peor de todo, dice, fue lo poco preparada que se sent?a para este tipo de resultado, dado lo centrada que hab?a estado -y que le hab?an animado a estar en los cursos que sigui?- en crear una actitud positiva.

<<Si no hubiera estado tan centrada en c?mo 'deber?a' haber ido, no lo habr?a sentido como un fracaso<<, dice. <>.

Algunas mujeres que buscaban un parto <> y acabaron recibiendo una ces?rea se sienten fracasadas.

Mientras estaba embarazada, Carr asegura que sus amigas trataron de advertirle de que tal vez no tendr?a el parto que esperaba. Pero no les hizo caso porque pens? que probablemente no lo hab?an afrontado con la actitud o las t?cnicas con las que ella se estaba preparando.

<>, dice. <>.

Muchas mujeres se benefician de esta actitud ante el parto. Algunas incluso llegan a experimentar ese escenario ideal que esperaban. Con las t?cnicas correctas, como el uso de la respiraci?n, escuchar afirmaciones positivas o con masajes, algunas de sus defensoras aseguran que el parto puede ser placentero, incluso org?smico. Pero otras, como Carr, se quedan tambale?ndose, y no solo por haber tenido un parto traum?tico: sienten que, al haber estado obsesionadas con esa visi?n y no haberse preparado para la posibilidad de que no sucediera as?, su experiencia fue a?n peor.

Nacimiento de un movimiento

Durante gran parte de la historia, las mujeres mor?an a menudo durante el parto, tan a menudo como en uno de cada 100 nacimientos en los siglos XV y XVI. Los avances cient?ficos, entre ellos los antibi?ticos, han hecho que la tasa de mortalidad materna se haya desplomado.

Conforme la comunidad m?dica empez? a mirar m?s all? de la seguridad, las t?cnicas de reducci?n del dolor con narc?ticos como la epidural se volvieron comunes en muchos pa?ses. Hoy en d?a, la mortalidad materna es m?s alta en pa?ses donde no hay la atenci?n m?dica adecuada para complicaciones que se tratan con facilidad en otros lugares.

Muchas madres eligen para dar a luz m?todos modernos de gesti?n del dolor, y muchos m?dicos tambi?n los recomiendan. Pero otras mujeres y profesionales de la salud creen que el proceso de dar a luz ha ido demasiado lejos en este sentido y aseguran que una dependencia excesiva de las intervenciones m?dicas puede ser innecesaria, arriesgada e incluso deshumanizante.

En la d?cada de 1960, por ejemplo, las mujeres de los pa?ses ricos a menudo daban a luz mientras estaban sedadas con anestesia general. No sent?an dolor, pero tampoco pod?an sentirse presentes ni tomar decisiones con respecto a la atenci?n que recib?an.

Hoy en d?a, muchas mujeres se esfuerzan por lograr, e idealizan, lo que a menudo se conoce como un ‘parto positivo’. Acu?ado por la activista brit?nica y fundadora del Movimiento de Parto Positivo, Milli Hill, el t?rmino no pretend?a, en origen, describir ning?n tipo particular de alumbramiento.

T?cnicas de relajaci?n o respiraci?n controlada pueden ayudar a sobrellevar el dolor del parto.

<>, puede leerse en el sitio web de la asociaci?n. <>.

Se trata, seg?n describe la web, de una experiencia en la que la mujer siente que tiene <>, una experiencia <>.

A?n as?, muchas mujeres que siguen cursos de parto positivo dicen que se tiende a idealizar los nacimientos <>. Muchos instructores enfatizan que el cuerpo de una mujer est? <> para dar a luz lo que, entre l?neas, puede significar que las intervenciones m?dicas impiden, en lugar de ayudar, este proceso.

La popularizaci?n del parto <> tiene una larga historia: se remonta al menos a la d?cada de 1930, curiosamente la misma ?poca en la que se fund? la primera facultad de obstetricia y ginecolog?a.

Para muchas mujeres, m?todos como estos nunca han tenido mucho sentido: si se quiere dar a luz con el menor dolor posible, ?por qu? no usar todas las intervenciones m?dicas modernas y los medicamentos disponibles?

Pero otras se han quedado con esta imagen del parto ideal <>, amplificada por una floreciente industria de la educaci?n sobre el parto. En las redes sociales, abundan hermosas historias de partos relajados en el agua con m?sica relajante y velas por todas partes.

Un ideal, no la norma

El parto <>, en el que todo se desarrolla a la perfecci?n y sin necesidad de intervenci?n, queda lejos de la norma. En EE.UU. en 2020, por ejemplo, los datos de los Centros para el Control y Prevenci?n de Enfermedades mostraron que en casi un tercio de todos los nacimientos se necesit? inducir el parto. Adem?s, otro tercio fueron partos por ces?rea. Los partos en casa representaron solo el 1% de todos los alumbramientos.

En Toronto, Andie Perris, de 38 a?os, quer?a tener <> antes de su primer parto. Tom? un curso de hipnoparto, escuch? m?sica relajante y ley? <>, de Ina May Gaskin, que estaba <>, dice.

Muchas mujeres utilizan la epidural para aliviar los dolores del parto.

<>, asegura. Sin embargo, Perris estuvo de parto durante casi 24 horas. Su suelo p?lvico acab? <>. Su hijo, que descend?a correctamente, finalmente naci? con ventosa. Perris tuvo una hemorragia posparto.

Echando la vista atr?s, confiesa que probablemente le deber?an haber hecho una ces?rea. Pero ella estaba en contra. <>, asegura. <>.

Como estaba tan centrada en mantener una mentalidad positiva antes del parto, dice Perris, no se prepar? para la posibilidad de que pudiera ser diferente. Por eso, <>.

Emiliana Hall es una doula que trabaja en Reino Unido y fundadora de The Mindful Birth Group (Grupo de parto consciente), que ayuda a las mujeres a prepararse para el parto. Hall, quien dice que su m?todo evita idealizar cualquier forma de parto, asegura que ahora est? viendo una ola de madres embarazadas de su segundo hijo que dicen que su primera experiencia con un parto <> no sali? como pensaban.

El problema, dice Hall, no es solo que hayan tenido una experiencia negativa. Es que se culpan a s? mismas por ello. Este puede ser el peligro de un m?todo que se centra tanto en la actitud, dice ella: muchos cursos recomiendan escuchar solo historias de parto positivas, o incluso reemplazar palabras negativas como <> por <>, para mantener el miedo y la ansiedad -y por lo tanto las hormonas del estr?s y, te?ricamente, el dolor- a raya. Si una mujer termina sintiendo dolor o trauma, podr?a preguntarse si fue porque no estaba lo suficientemente relajada.

<<No puedo haber tenido suerte tres veces, ?verdad?<<

Por supuesto, muchas madres han encontrado ?tiles los m?todos de parto positivo, incluso transformadores.

En Berl?n, Edwina Moorhouse, de 32 a?os, pens? que sonaban a <>. Pero despu?s de ver a una youtuber entusiasmada con su experiencia, dej? de lado su escepticismo.

<>, asegura. Hizo un curso de hipnoparto, practic? t?cnicas de respiraci?n y fue a sesiones semanales de acupuntura. Tuvo un parto en el agua f?cil y r?pido. Su segundo parto fue similar. Para su tercer hijo, cuando llev? l?mparas de sal rosa del Himalaya, grandes auriculares y gruesos calcetines a su habitaci?n de hospital para hacerla m?s acogedora, se hab?a convertido.

Los m?todos de <> consideran que la actitud de la madre influye en el alumbramiento.

<>, dice.

En efecto, existe alguna evidencia de que las t?cnicas que se ense?an en muchos de estos cursos de preparto pueden reducir el dolor y el uso de la epidural, disminuir la cantidad de intervenciones y la duraci?n del parto en s?, reducir las tasas de ces?rea y mejorar la experiencia general del parto para la madre. Pero estos hallazgos no siempre se repiten y algunos de sus aspectos parecen ser m?s ?tiles que otros.

Un gran estudio demostr? que, aunque algunas t?cnicas populares, como la presencia de un acompa?ante con experiencia o el uso de m?sica o masajes para relajarse, ayudaron a reducir la probabilidad de que una mujer recordara su experiencia como <>, otras t?cnicas fueron menos ?tiles.

Otro estudio demostr? que la m?sica, el yoga y las t?cnicas de relajaci?n como la meditaci?n guiada podr?an ayudar a reducir el dolor. Pero no tuvieron ning?n impacto en reducir las tasas de intervenci?n en el parto, como las ces?reas, o en si las mujeres necesitaron al final un alivio farmacol?gico contra el dolor.

Desde el punto de vista m?dico, generalmente se entiende que, dado que cada intervenci?n tiene sus propios riesgos y costos, no deben realizarse de forma innecesaria o, en el caso de las intervenciones para gestionar el dolor, sin un consentimiento pleno e informado.

El uso de la epidural, por ejemplo, puede estar ligado a una segunda fase del parto m?s larga y a una mayor probabilidad de que se necesiten instrumentos como f?rceps para el parto y, en casos poco frecuentes, fiebre o da?o a los nervios.

Pero las mujeres que siguen m?todos de parto <> dicen que el mensaje a veces puede ir m?s all?, haciendo que esas madres que van a dar a luz sientan que cualquier intervenci?n es <>.

Uno de cada tres nacimientos en 2020 en EE.UU. fue por ces?rea.

Sin embargo, las intervenciones por s? solas no son necesariamente el principal ?rbitro para juzgar una experiencia <>. De hecho, la ciencia ha descubierto que uno de los aspectos m?s importantes para saber si un parto fue positivo fue cu?nto tiempo dur?.

Las que tuvieron alumbramientos m?s cortos estaban m?s satisfechas, incluso cuando el parto se acort? mediante una intervenci?n como, por ejemplo, la estimulaci?n con oxitocina. Dados los efectos de los partos prolongados, concluyeron los investigadores, <>.

Para muchas mujeres, por supuesto, una intervenci?n tambi?n puede salvarles la vida.