Santo Domingo.-El proceso de rescatar a los lesionados y recuperar a los cadáveres del accidente de tránsito en el tramo Quita Sueño, en Haina, San Cristóbal, era tan dramático y doloroso que una multitud se aglomeró como congelada a presenciar la operación.

El personal de los organismos del socorro como bomberos, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Defensa Civil y la Cruz Roja, trabajaron con empeño entre el cemento que se esparció y los restos de vehículos que quedaron en el lugar, luego de que ayer a las 8:00 de la mañana un camión envistiera a un autobús cargado de pasajeros que se dirigían hacia la capital.

Esta acción dejó como resultado diez muertes y 17 personas con lesiones de distintos niveles de gravedad, las cuales fueron llevadas a diferentes centros médicos pertenecientes al Servicio Nacional de Salud.

En las imágenes recogidas por un video de cámara de seguridad se ve el momento en que un camión que evade a otros y va a una alta velocidad golpea por la cola a un autobús detenido a un lado de la vía, al parecer recogiendo pasajeros.

TestimoniosDurante las largas horas de laborales empleadas por los socorristas, familiares se acercaban al lugar para ver si su pariente se encontraba entre las víctimas.

Unos no estaban, pero otros lamentablemente se hallaban dentro del autobús que fue arrastrado al precipicio de la cañada.

Este es el caso de Rosa Remelus, haitiana, quien contó a EL DÍA que en la zona del accidente fueron rescatadas su hermana, de 38 años, y sus sobrinas, de seis y nueve años.

Además, catalogó de “horroroso” el incidente que provocó lesiones en el cuerpo de su pariente, la cual fue trasladada al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina. “Cuando supe eso, salí corriendo por el susto en busca de mi hermana y sus hijas. Esto fue algo demasiado horroroso y feo, a Dios las gracias que las tres están vivas”, acotó Remelus a reporteros de EL DÍA.

Sara Reyes, de 22 años, quien también se encontraba buscando a su madre, Rosmery Carvajal, de 46 años, la cual quedó atrapada en el autobús, contó que esta logró salir con vida, ya que tuvieron una conversación vía telefónica, donde le comunicó que estaba bien.

“Ella me llamó, me dijo que tenía un muchacho muerto en las piernas y por eso no se podía mover porque las piernas se les partieron en dos, ella estaba consciente, me llamó por mi nombre y todo”, manifestó Reyes.Un señor, quien no quiso identificarse, expresó que estaba a la espera de que sacaran el cuerpo sin vida de un familiar, que aparentemente era el último que las autoridades del socorro iban a levantar.

Asimismo, destacó que en el lugar se necesita tomar medias para que se evite este tipo de tragedias, ya que no es la primera vez que sucede algo similar.

“Aquí se necesita un badén bien fuerte para que cuando los vehículos lo impacten puedan caer arriba y no pase otra tragedia”, añadió.

Agregó que la cañada debe tener un plato para que los conductores puedan transitar sin ningún contratiempo, ya que actualmente el espacio limita el tránsito en las vías.Brindará cobertura

Al tiempo de expresar su solidaridad con los familiares, Fausto López Solís, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), informó que esa institución ofrecerá todo el apoyo a los familiares de los trabajadores fallecidos y la cobertura total a todos los afiliados lesionados mientras se dirigían a sus trabajos.

Socorro

14 Personas asistidas por el 9-1-1.El servicio de emergencias informó que atendió a esta cantidad de personas en el lugar.

Debido al incidente

—1— QuejaResidentes solicitaron la intervención de las autoridades, ya que no es la primera vez que sucede un trágico accidente en el lugar.—2— PésameIDOPPRIL envía sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todos los empleadores y a los ejecutivos de Antena 7 por la pérdida de su colaboradora Teófila Domínguez.