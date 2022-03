El debate en torno a la violencia y los limites del humor que genero la bofetada de Will Smith a Chris Rock

Si bien el foco de la atencion recayo en la conducta de Smith, tambien se hizo notar que la broma de Rock era de pesimo gusto, un golpe bajo.

<<Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razon (…) !Tampoco es justo que a Will le pagaran US$20 millones por Wild Wild West!>>, dijo el comico en aquel momento, en referencia a la comedia que el actor hizo en los anos 90 y que fue mal recibida por la critica.