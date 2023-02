Quito.- El movimiento Revoluci?n Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017) logr? una “victoria hist?rica” en las elecciones seccionales del pasado domingo, en las que se hizo de las prefecturas de nueve provincias y de m?s de sesenta alcald?as.

Tras calificar de “hist?ricos” los resultados, la RC apunt? en un comunicado- “Quisieron acabar con nosotros pero no se dieron cuenta que ?ramos millones de semillas>>.

“Despu?s de m?s de seis a?os de persecuci?n, de quitarnos la personer?a jur?dica de nuestra organizaci?n pol?tica, de encarcelar injustamente a nuestros compa?eros y a otros obligarlos a vivir en el exilio, en estas elecciones seccionales 2023 demostramos que somos la principal y mayor fuerza pol?tica del Ecuador”, anot?. Adem?s, subray? que est?n “m?s vivos que nunca>>.

Contabiliz? que la RC gan? las prefecturas en nueve provincias del pa?s, incluyendo las tres m?s pobladas, y obtuvo m?s de 60 alcald?as, incluyendo las ciudades de Quito y Guayaquil. As? como decenas de concejal?as y juntas parroquiales en todo el pa?s.

“Es una victoria hist?rica. Acabamos con la hegemon?a de la derecha en (la provincia del) Guayas. Inicia una nueva ?poca para recuperar el Ecuador desde los territorios, junto a la gente que sabe que antes est?bamos mejor”, se?al?.

REFER?NDUM

Con m?s del 97 % de las actas procesadas, el “No” se consolida en el refer?ndum planteado por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, que pretend?a reformar la Constituci?n en materia de seguridad, democracia, instituciones y medioambiente.

“Nuestro pueblo, sabio y grato. Pueblo que no come cuento le dijo NO en las ocho preguntas al Gobierno de Lasso. Le dijo NO a esa consulta ma?osa que no soluciona los problemas de inseguridad, desempleo, pobreza”, reza el comunicado de la RC.

Y asegura que “esta es una victoria de nuestro pueblo, de nuestra militancia, quienes nunca creyeran en las mentiras, quienes ante el odio respondieron con amor, quienes nunca perdieron la esperanza de reconstruir un Ecuador seguro, con servicios de salud y educaci?n p?blica de calidad, con trabajo digno, y desarrollo para los m?s vulnerables>>.

La RC dedic? su victoria en las urnas para todos quienes nunca dejaron de creer en su proyecto pol?tico.

“Esto es solo el inicio para recuperar la Patria. Nuestra Patria color canela que se indigna ante el hambre, la desigualdad y los abusos de Gobiernos neoliberales”, concluye el escrito.