El batacazo que dieron a la bella Luc?a en la Lincoln

The content originally appeared on: El Dia

Ella no esper? nunca ese golpe fuerte que amorat? y casi arruina su angelical y bien cuidado rostro. Aparte de su capacidad y buenos modales, su trabajo de ejecutiva de ventas del peri?dico requer?a estar siempre bella e irradiando un perfume que embriagaba no solo a los integrantes de la redacci?n, sino tambi?n a sus potenciales clientes.

Luc?a Crespo, una joven esbelta, jovial y de una sonrisa de esas que atrapan al instante, lleg? como de costumbre esa tarde al peri?dico, con una vestimenta sobria, pero elegante, lo cual combin? perfectamente con su porte.

Al entrar, se produjo un silencio expectante entre los periodistas, correctores, articulistas, editores, mercad?logos y otros empleados que laboraban en una extensa y todav?a sin dividir, sala de redacci?n del peri?dico La Noticia, que hab?a sido creado en 1973 y reci?n se mud? desde la calle Julio Verne, de Gazcue, a un nuevo edificio en La Feria. Todos, casi a la vez, incluyendo al muy reservado mensajero interno Mario Olivo, giraron sus cabezas para mirar sorprendidos el rostro de Luc?a, quien lleg? a su oficina en compa??a de un bello perrito lanudo, al cual proteg?a debajo de su axila con mucho cari?o.

-?Qu? golpe!, se dijeron para s? los presentes. Pensaron en lo peor. Todo el lado izquierdo de la cara de Luc?a exhib?a un morat?n, producto, obviamente, de un contundente estacazo de factura reciente. Lo extra?o de todo era que aquella hermosa mujer sali? en la ma?ana a su rutina matutina sin ese golpetazo en su cara. -“?Habr? sido una reyerta con el esposo antes de salir para el peri?dico?”, comenzaron a surgir comentarios entre las mujeres de las ?reas de espect?culos, modas y mercadeo. A esos cuchicheos se sumaron raudos periodistas de la redacci?n central, cultura, sociales y de deportes.

Luc?a entr? a su cub?culo en el ?rea de ventas de publicidad, cheque? su escritorio -bien acicalado y organizado-, como lo hab?a dejado en horas de la ma?ana cuando sali? a visitar a sus clientes.

Los periodistas y otros trabajadores de la prensa tienden a ser desorganizados. El tiempo, los afanes del trabajo, as? como la propia idiosincrasia de la profesi?n da lugar a que muchos de ?stos sean dejados y se inclinen a descuidar la parte organizativa, y acicalamiento o aseo de sus ?reas de trabajo, especialmente sus escritorios donde acumulan-con aspectos brumosos-sus utensilios de trabajo (maquinillas-ahora computadoras) grabadoras, libros, lapiceros, libretas y otros.

La acumulaci?n de revistas viejas, peri?dicos, libros apenas le?dos, libretas de apuntes y otros utensilios se acumulan en los escritorios o en los cub?culos que eran las ?reas de trabajo de estos profesionales de la comunicaci?n.

Los casos de comunicadores que daban muestra de ser organizados en sus ?reas de trabajo, especialmente periodistas, se contaban con los dedos de las manos “y sobran dedos”, se dec?a com?nmente. En esa etapa del ejercicio profesional, tener el ?rea de trabajo “bien arregladita” era motivo de especulaciones, en el caso de los varones. Parece algo que era una costumbre. Tendemos a acumular cosas en el escritorio que despu?s se nos hace dif?cil eliminar. No s? por qu? raz?n ni a qu? se debe, -parece un fen?meno conductual- pero siempre creemos que esas cosas tienen o tendr?n alg?n valor.

La situaci?n ha cambiado bastante con la llegada de “la era digital” y que esta se apropiara total y definitivamente del ambiente de las redacciones y la comunicaci?n. Pero como era de esperar, hemos trasladado esas malas pr?cticas a los equipos de computadoras, a los cuales les llenamos los discos duros de cosas que no sabemos si las vamos a necesitar. Total, ya todo est? en google.

Glorias del periodismo

Hay historias y f?bulas de todo tipo y tama?o sobre c?mulos de documentos en ?reas de trabajo de periodistas, algunos incluso glorias del periodismo nacional. Es com?n escuchar en tertulias de colegas las jocosidades anecd?ticas de una leyenda, del “Maestro del editorial”, don Rafael Herrera. En una de esas historias se relata que Herrera, ic?nico director del decano de la prensa dominicana, List?n Diario, lleg? a acumular una gran cantidad de revistas, peri?dicos, recortes de prensa, distintas publicaciones e invitaciones, es decir, todo tipo de documentos que llegaron a su despacho y ?l no depuraba y elimina, mientras su eficiente asistente ten?a instrucciones de ponerlos sobre el escritorio del laureado intelectual.

La acumulaci?n de documentos lleg? a un nivel tal que cuando don Herrera recib?a visita, no lo hac?a en el escritorio porque all? apenas se le pod?a ver la cara. Un d?a, seg?n se?alan esas narrativas, a su asistente se le ocurri? aprovechar que ?ste sali? a almorzar para “limpiar el escritorio”. Cuando don Herrera regres? encontr? su estudio limpio y organizado. Cuentan que a ?ste casi le da “un desmayo”. Se llev? las manos a la cabeza y reclam? a esta organizar de nuevo, como hab?a estado, su ?rea de trabajo.

-“D?jame eso como estaba, yo s? c?mo manejar mi desorden organizado”, reclam?. Se dec?a entonces que el reputado periodista encontraba sin problemas lo que ?l deseaba en medio de ese c?mulo de documentos. La asistente no tuvo otro remedio que colocar de nuevo todos los recortes de peri?dicos, libros, revistas, invitaciones, etc. que estaban all? antes de la limpieza, en lo que se consider? era “el desorden organizado” de don Rafael Herrera.

Pero no fue el caso de Luc?a. La joven mujer no solo hac?a gala de su belleza femenina, pues adem?s, manten?a impecable su llamativa ?rea de labores. En tanto, era visible la desorganizaci?n en la redacci?n debido a la reciente mudanza del peri?dico.

La Noticia en La Feria

El peri?dico La Noticia fue adquirido por el banquero y empresario Leonel Almonte, quien dispuso el traslado de este medio de comunicaci?n entre los a?os 1988 y 1989, desde la calle Julio Verne, del emblem?tico sector de Gazcue, en las cercan?as del Palacio Nacional, a un enorme edificio ubicado en terrenos del per?metro cercano a la antigua Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre que auspici? durante su r?gimen el dictador Rafael Le?nidas Trujillo Molina.

Hab?a grandes planes -seg?n se coment? entre los periodistas- con este y otros medios adquiridos por el sagaz hombre de negocios. En la nueva edificaci?n se instal? un complejo de medios de comunicaci?n, ?nico en el pa?s. All? oper? una planta televisora (en lo que era Rahintel), emisoras, revistas y el peri?dico La Noticia.

Debido a la mudanza, el ?rea de prensa del peri?dico luc?a organizada, la sala de redacci?n se convirti? en un enorme espacio donde los redactores estaban dispersos en sus respectivos escritorios.

Ese proceso hist?rico y de afianzamiento del peri?dico, tuvo como director al reputado periodista y abogado, doctor Miguel ?ngel Prestol, mientras que otro pilar del periodismo, Pablo Jerez (epd) era el jefe de Redacci?n. La Noticia ten?a un bien ganado prestigio como peri?dico contestatario desde su fundaci?n en la calle Julio Verne.

Lleg? un experto

A cada momento surg?an nuevas novedades. Se dispuso por ejemplo reforzar el ?rea de sociales y para ello fue contratado un experto para dise?ar una revista especializada sobre temas de sociales y modas. Se busc? afianzar la competencia con los dem?s medios de la ?poca.

Las periodistas de sociales luc?an entusiasmadas. Ten?an una gran expectativa con esta iniciativa. La contrataci?n del especialista, del cual se inform? que hab?a estudiado en Par?s, Francia, y que era “un duro” en la materia, vendr?a a fortalecer su ?rea de competencia. Las “muchachas de sociales”, todas muy inteligentes y activas, fueron m?s bellas que nunca el d?a de la reuni?n con el nuevo jefe. Cuando el dise?ador, un hombre de m?s de seis pies y porte de basquetbolista, pero m?s refinado, lleg? a la reuni?n salud? con gestos muy varoniles. La recepcionista le explic? d?nde se realizar?a el encuentro. Las “muchachas de sociales” estaban alborozadas con “el macho de hombre” que le tocar?a trabajar. Algunas, seg?n supe despu?s, se lam?an los labios cuando ?ste, con un aire muy profesional, explic? sobre el dise?o y contenido de la nueva revista.

Pero pas? algo inesperado y que alter? el rumbo de la reuni?n, pero sin mayores consecuencias. La conversaci?n inicial casi se desploma y cae de bruce toda la expectaci?n, entusiasmo de las periodistas. Ah? comenz? a primar el desgano.

-“Anda pa?l carajo, nos trajeron un bendito homosexual para hacer la revista”, deplor? una de las colegas. En esos tiempos todav?a exist?an muchos prejuicios al respecto.

-“Yo que vi entrar a un hombre por ah? y ahora mira…”, vocifer? en la redacci?n, aparentemente decepcionada la periodista, tras abandonar por la mitad la reuni?n. El nuevo editor comenz? a explicar con voz gutural, profunda, todo lo relativo al formato de la revista, pero esta se le fue quebrando a medida que avanz? el encuentro. A veces incluso la mezclaba con gestos de manos abiertamente femeninos. Todo qued? claramente establecido, el nuevo jefe no era lo que parec?a, pero si era lo que era.

-“Yo que cre? que nos hab?an enviado a un hombre”, insist?a la periodista visiblemente decepcionada. Al parecer se hab?a hecho una ilusi?n con aquel hombre alto, espigado y de finos modales que hab?a contratado el peri?dico.

Con el paso de los d?as las cosas comenzaron a allanarse. Las comprensiones hicieron actos de presencia y el experto tuvo la oportunidad de integrarse de lleno a su trabajo. Se gan? el cari?o de las f?minas y esa ?rea produjo una de las mejores revistas destinadas a la alta sociedad que se edit? entonces en el pa?s.

La periodista que hab?a salido “con el tru?o” de aquella primera reuni?n, result? despu?s ser despu?s una de las m?s fervientes aliadas.

?Incre?ble!

Pero ahora la expectaci?n gir? en torno a Luc?a. Su llegada a la redacci?n con un lado de la cara visiblemente golpeado y amoratado llam? poderosamente la atenci?n. Alejandro, como un buen caballero, se acerc? a ella para indagar discretamente todo en torno a lo sucedido.

Tranquilamente, Luc?a narr? los hechos y despej? as? toda duda sobre su persona y el batacazo en la cara. Narr? que mientras se desplazaba en su carro por la avenida 27 de Febrero de regreso de su hora de almuerzo, se detuvo en el sem?foro de la avenida Abraham Lincoln. A la espera del cambio del sem?foro, se le acerc? un vendedor de perros para ofrecerle un peque?o, lanudo y bello cachorro. Era un hermoso y vivaracho ejemplar, pero a Luc?a no le gustaban los perros y rechaz? la oferta.

El vendedor insisti?: -“C?gelo en mil pesos, es m?s, ll?vatelo por 800 pesos”.

-“Gracias, pero no me gustan los perros”. -“En mi casa solo hay un perro y es mi esposo, ya no quiero m?s”, contest? entre risas, Luc?a.

El vendedor recalc?: -“Es m?s, c?mpralo por 500 pesos, dame 200; mira, es que no he hecho ni una sola maldita venta hoy…”. -?C?mpramelo, ooombe…!

En eso el sem?foro cambi? a verde y Luc?a puso en marcha su veh?culo. Dijo por ?ltima vez al vendedor que no deseaba comprar el perro y ?ste, mientras corr?a paralelo al veh?culo y ya debajo del sem?foro, solt? un inesperado gesto de violencia:

-“Pues ?coo?o! ll?vate el maldito perro ese…”. Explosion? lleno de enfado el vendedor y lanz? con fuerza el cachorro contra el rostro de Luc?a.

*El autor es periodista.