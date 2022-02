EE.UU invertir? en este 2022, 768 mil millones de d?lares en guerra

The content originally appeared on: El Dia

El peri?dico El D?a public? un cable de la agencia de noticias EFE el 16 de diciembre del pasado 2021, indicando que el potente Senado de los Estados Unidos hab?a autorizado v?a la Ley de Autorizaci?n Nacional (NDAA, en ingl?s) al presidente Joe Biden, la suma de 768,000 millones de d?lares para gastos militares y de guerra.

Ning?n organismo internacional emiti? como la Organizaci?n Mundial de la Salud (OMS), Naciones Unidas (ONU), Organizaci?n de Estados Americanos (OEA), la Otan entre otras; alguna opini?n sobre la escandalosa suma de dinero que utilizar? Estados Unidos para como estos indican “promover la democracia” y los derechos humanos en el mundo.

Sin embargo, m?s de mil millones de personas no tienen acceso a agua potable, alimentos, salud, vivienda, educaci?n y ni empleo, para aquellos que osan tener conocimiento en una carrera t?cnica o profesional.

Recordar a nuestros lectores, que el pasado 2021 hab?a publicado en esta columna, indicando que EEUU invirti? en el 2020, la majestuosa suma de 778 mil millones de d?lares en guerra, por lo que para este 2022, esa cantidad se les redujo unos 10 mil millones.

Dinero que a?n encuentro bastante alto para tantas necesidades que tienen los norteamericanos en su pa?s. Ese dinero podr?a promover valores democr?ticos, pac?ficos y de investigaci?n cient?fica para prevenir enfermedades como el virus del covid 19, VIH, C?lera, C?ncer, Hepatitis y otras complicaciones de salud para la humanidad.

Lea el art?culo completo del pasado a?o: https://eldia.com.do/estados-unidos-invirtio-778-mil-millones-dolares-en-armamentismo-en-el-2020/

Recordar que parte de ese dinero ser? utilizado por los EEUU, para confrontar pleitos y tal vez, guerra con China y Rusia que a la fecha, son los pa?ses a los que Norteam?rica siempre est? detr?s de su poder?o.

Entiendo que el pueblo americano como ellos suelen autocalificarse, deber?an llamar la atenci?n a su gobierno y dem?s autoridades, ya que la extraordinaria suma de dinero para la guerra no permitir? que la humanidad se humanice; ser?a bajo esa medidas, todos unidos a una opci?n a la dignidad de la persona y el debilitamiento de los valores cristianos que muchos de ese pueblo dicen predicar.

Estados Unidos podr?a tomar en consideraci?n estos indicadores. En relaci?n a otras ?reas imprescindibles, no es igual que en el caso de la salud, lean esto “Con US$ 9.055 per c?pita, Noruega es el pa?s del mundo que m?s invierte en salud. El segundo lugar lo ocupa Suiza, con US$ 8.979 per c?pita, y tercero se ubica Estados Unidos, con US$ 8.895, seg?n datos de la Organizaci?n Mundial de la Salud (OMS), procesados por el Banco Mundial, que contabiliza tanto el gasto p?blico como el privado”. https://chequeado.com/el-explicador/icuales-son-los-paises-que-mas-invierten-en-salud/

Por lo que arroja esa informaci?n, Estados Unidos no se encuentra en primer lugar en el sector salud, pero si en gastos militares y en guerra. Es una desgracia para el g?nero humano ese comportamiento de un pa?s que cuenta con las mejores universidades del mundo.

Para recordarle, sobre estos gastos innecesarios, les invito releer esta columna https://eldia.com.do/ee-uu-solo-en-un-pais-invirtio-300-millones-dolares-diarios-en-violencia/

Dejamos en la opini?n de las personas lectoras de Conflictos y Mediaciones, que ellas mismas saquen sus propias conclusiones en relaci?n a un estado que ha ocupado en dos ocasiones a la Rep?blica Dominicana para expandir lo que ellos han denominado la “democracia” plural y democr?tica.