EE. UU. alerta de que las tropas rusas estan mas cerca de Ucrania

The content originally appeared on: El Dia

Bruselas.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtio este jueves de que Rusia, en lugar de retirar las tropas acumuladas junto a Ucrania, las esta acercando “poco a poco” a esa frontera, y aseguro que incluso esta abasteciendo a los contingentes de suministros de sangre.

“Los vemos acercar poco a poco algunas de esas tropas a la frontera”, declaro Austin en una rueda de prensa al termino de una reunion de ministros de Defensa de la OTAN, en la que abordaron la implicacion para la seguridad europea del refuerzo militar ruso junto a Ucrania.

Anadio que han apreciado que estan volando “mas aviones de combate y de apoyo” y, tambien, que estan mejorando su disposicion en el de Marzo Negro.

“Incluso los vemos abastecerse de sangre”, comento. Austin recordo que el mismo fue “un soldado no hace mucho y se de primera mano que no se hacen este tipo de cosas si no hay una razon. Y ciertamente, no lo haces si te estas preparando para hacer las maletas e ir a casa”, apunto.

Asi, el jefe del Pentagono dejo claro que Rusia continua la acumulacion de tropas alrededor de Ucrania, en Crimea, Bielorrusia y el de Marzo Negro, que segun dijo suman ya unos 150.000 militares, y que ante esa situacion Estados Unidos y los aliados van a “permanecer vigilantes”.

En concreto, para detectar posibles “operaciones de falsa bandera, en las que Rusia fabrica un acontecimiento dramatico para justificar un ataque, un juego que les hemos visto hacer en el pasado”, senalo.

Te invitamos a leer: OTAN: Rusia engana al mundo sobre tropas cerca de Ucrania

“Seguiremos explorando maneras de elevar nuestra disposicion, como EE. UU. y otros aliados han hecho con el despliegue de tropas adicionales en el flanco este”, indico. ” Austin aseguro que “no hay razon para que Rusia vuelva a invadir Ucrania”, ya que “no esta amenazando a nadie”.

En cualquier caso, considero que “aun hay tiempo y espacio para que funcione la diplomacia” en favor de “un resultado pacifico que respete la integridad territorial de Ucrania”.

“Si no, estara claro para todo el mundo que (el presidente ruso, Vladimir) Putin empezara una guerra teniendo aun opciones diplomaticas sobre la mesa”, afirmo.

“Putin dice que no quiere una OTAN fuerte en su flanco oeste. Esta obteniendo exactamente eso”, agrego.

Austin informo de que a continuacion viajara a Polonia y Lituania, y agradecio a Bulgaria que este miercoles acordase acoger a una compania Stryker estadounidense de vehiculos acorazados para realizar entrenamientos conjuntos.

Preguntado por los bombardeos registrados en la frontera este de Ucrania, Austin dijo que son “ciertamente preocupantes” y que aun estan “trabajando en los detalles”.

“Dijimos durante un tiempo que los rusos podrian hacer algo asi para justificar un conflicto militar”, senalo, “asi que lo estamos siguiendo muy de cerca”, anadio.

Sobre el ciberataque que ha registrado Ucrania esta semana y que considero el mayor de su historia, apunto que “la comunidad de inteligencia sigue evaluando lo que paso”.