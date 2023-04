Miami.-El expresidente dijo ayer en su red social que “casi todos los analistas legales y pol?ticos han dicho que la acusaci?n injusta y moralmente repugnante presentada contra m? ayer NO TIENE M?RITO -legal-, y ni siquiera es un caso.

No hubo delito y, de todos modos, el Estatuto de Limitaciones ha sido violado durante muchos a?os”.Trump indic? en su red social ayer que los dem?cratas han armado el sistema de leyes “como nunca antes se hab?a visto Estados Unidos”, pero que el pueblo, sin embargo, “ve lo que est? pasando y no permitir? que contin?e” algo as?.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump pidi? ayer a los legisladores republicanos en el Congreso que reduzcan los fondos destinados al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al FBI, despu?s de haber sido acusado en Nueva York de 34 cargos de falsificaci?n de registros mercantiles.

“Los republicanos en el Congreso deben dejar de financiar al DOJ (Departamento de Justicia) y al FBI hasta que entren en raz?n. Los dem?cratas han armado completamente a las fuerzas de la ley en nuestro pa?s y est?n utilizando perversamente este abuso de poder para interferir en nuestras elecciones, ya bajo asedio”, dijo Trump en su red social Truth.

La propuesta de Trump, de ser respaldada por su partido, significar?a un cambio en la pol?tica de los republicanos, que en el pasado han apoyado una s?lida financiaci?n tanto del Departamento de Justicia como del FBI, adem?s de criticar las propuestas de reducir fondos para esas agencias.

Trump fue acusado por presuntamente haber orquestado una trama legal para pagar el silencio de tres personas que pod?an perjudicar su campa?a para la Presidencia en 2016.

Apoyo de M?xicoEl presidente Andr?s Manuel L?pez Obrador, dijo ayer no estar de acuerdo con la imputaci?n del expresidente estadounidense Donald Trump y se?al? que est? motivada por “prop?sitos pol?ticos y electorales”.”Mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jur?dico, los asuntos supuestamente legales, con prop?sitos pol?ticos, electorales.

Por eso no estoy de acuerdo con lo que le est?n haciendo al expresidente Trump”, expuso en su rueda de prensa diaria.

Adem?s, asegur? que es “una degradaci?n de la seriedad que deben de tener las leyes”, pues consider? que ha pasado mucho tiempo desde que el exmandatario estadounidense presuntamente tuvo una relaci?n extramatrimonial con la actriz porno Stormy Daniels, a la que pagaron para que guardara silencio antes de las elecciones presidenciales de 2016.

“No s? si haya cometido delito, no me corresponde, me llama la atenci?n que le est?n acusando de algo que sucedi? en 2006. ?Cu?ntos a?os lleva? 17. Y no (lo digo) porque se trata del presidente Trump, no, cualquiera”, indic?.

“Legalmente s? puede participar (en las elecciones pese a la imputaci?n), pero de todas maneras est? expuesto a una campa?a de desprestigio”, denunci?.

Ataques a jueces

— DefensaLa Casa Blanca conden? cualquier tipo de ataque contra jueces y fiscales despu?s de que Donald Trump fuera imputado en un juzgado de Nueva York por pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels.