Dominicano vinculado a Los Trinitarios es arrestado en España por agredir joven cerca de discoteca

Hace 24 años que no clasifican al round robin los cuatro equipos tradicionales

En este caso en el que actuó en un primer momento una patrulla de la Policía Local de Granada que estaba en la zona en el momento de los hechos, por los que ya no se buscan a más sospechosos, se practicaron primero cuatro detenciones y posteriormente a un quinto joven de 20 años de nacionalidad dominicana.

This content originally appeared on Listín Diario