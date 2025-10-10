Dodgers eliminan Filis y avanzan tras costoso error del relevista Kerkering

Orion Kerkering hizo un tiro descontrolado más allá de home en lugar de lanzar a primera tras controlar mal el batazo de regreso de Andy Pages con las bases llenas con dos outs en la 11ma entrada, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el jueves 2-1 a los Filis de Filadelfia para ganar su Serie Divisional de la Liga Nacional por 3-1.

Kerkering bajó la cabeza y puso las manos sobre las rodillas después de que su tiro pasó por encima del receptor JT Realmuto mientras el corredor emergente Hyeseong Kim cruzaba el plato, avanzando a los Dodgers a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago o Milwaukee.

Realmuto había apuntado a primera cuando el doble tonel impactó el guante de Kerkering y rodó justo frente al montículo. Los 50,563 aficionados del Dodger Stadium estallaron en cólera tras pasar las últimas tres entradas de pie.

El mánager de los Filis, Rob Thomson, rodeó con su brazo a Kerkering cuando el angustiado relevista llegó al dugout.

Esta fue la segunda serie de postemporada que terminó con un error al dejar tendido al rival, según Elias Sports Bureau. Un tiro descontrolado del segunda base de Texas, Rougned Odor, en un rodado que podría ser para doble play permitió a Josh Donaldson anotar y darle a Toronto una victoria de 7-6 en 10 entradas y una barrida de tres juegos en su Serie Divisional de la Liga Americana de 2016.

El doble RBI de Nick Castellanos en el séptimo ante Emmet Sheehan había puesto a los Filis por delante, pero Jhoan Duran caminó a Mookie Betts con las bases llenas en la mitad inferior, forzando la carrera del empate.

Tommy Edman conectó sencillo ante Jesús Luzardo con un out en la 11ma entrada y llegó a tercera con el sencillo de dos outs de Max Muncy que eludió al campocorto Trea Turner.

Kerkering dio base por bolas a Kiké Hernández, llenando las bases. Pages, en una racha de 1 de 23 en la postemporada, conectó lo que parecía ser un rodado de rutina, de esos que todo lanzador practica con los guantes desde los entrenamientos de primavera.

Filadelfia, vistiendo sus uniformes retro de color azul claro en la carretera por segundo día consecutivo, fue eliminado en la Serie Divisional por tercera temporada consecutiva, mientras que los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, llegaron a la LCS por octava vez en 13 años.

El novato de los Dodgers, Roki Sasaki, con un promedio de 99.5 mph en su bola rápida, lanzó tres entradas de relevo sin hits, combinándose con Tylor Glasnow, Sheehan y el ganador Alex Vesia en una bola de cuatro hits.

Glasnow permitió dos hits y tres bases por bolas en seis entradas, con ocho de los 12 ponches por parte de los lanzadores de los Dodgers.