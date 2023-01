Documentos confirman que la invasi?n haitiana fue planificada por Pierre Boyer

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-El historiador y director del Archivo General de la Naci?n, Roberto Cass?, precis? que la invasi?n haitiana del a?o 1822 fue planificada y est? documentada en archivos que as? lo confirman.

Cass? asegur? que los an?lisis relativos al presidente Jean Pierre Boyer muestran que este respondi? a una intenci?n del Estado haitiano y no al llamado de algunos dominicanos cuando se decidi? la invasi?n de los haitianos a la parte oriental de la isla que ocupan los dominicanos.

Sostuvo que Boyer ten?a su plan por estrategia y temor a una invasi?n francesa y razones ?tnicas de control de su grupo de dirigentes que se fortalec?a con la invasi?n de Santo Domingo, es decir, que la acci?n no respondi? a grupos de ‘supuestos notables’ que fueron inducidos por las autoridades haitianas para hacer esas solicitudes.

“Yo tengo la tesis de que esos documentos que se publicaron a?os despu?s en Hait? por motivos de una declaraci?n espa?ola de 1830, fueron hechos en Puerto Pr?ncipe y no en Santo Domingo.

S? hubo una invasi?n que no tuvo oposici?n, N??ez de C?ceres dirig?a un gobierno formal en el pa?s, decidi? no oponer las armas, estando en contra, pero evidentemente ese grupo de N??ez de C?ceres cometi? errores, particularmente no haber abolido la esclavitud, que le dio carta de legitimidad al planteamiento de Jean Pierre Boyer”, aclar?.

Agreg? que con eso se estableci? un orden de opresi?n y que los dominicanos no significaban nada en el Estado haitiano, lo que qued? demostrado en el a?o 1843 cuando hab?a alrededor de 40 generales en Hait? y s?lo uno era dominicano.

“Nosotros no gravit?bamos en el Estado haitiano ni ten?amos una gran participaci?n, ?ramos una zona plenamente subordinada.

Se dice ahora que ellos no mandaban a hacer los documentos en franc?s porque no se hac?an, y no se hac?an porque la gente no quer?a hacerlo, pero la orden era que hab?a que redactar todos los documentos en franc?s.

Por algo, el 27 de febrero los trinitarios tuvieron un apoyo inmediato y total de la poblaci?n dominicana, no hubo reacciones a favor de Hait?, salvo un conato de los antiguos esclavos nacidos en ?frica, que era el batall?n africano, que fueron los ?nicos que mostraron reserva por temor al establecimiento de la esclavitud”, enfatiz?.

Se pregunt? que c?mo se explica que si la imposici?n haitiana era una orden de libertad y de aceptaci?n por el pueblo, se rompiera de manera un?nime, y se?ala que las versiones de quienes as? lo consideran carecen de asidero.

Juan Pablo DuartePara el historiador Roberto Cass?, el patricio Juan Pablo Duarte no era reconocido como padre de la patria, sino Pedro Santana, que lleg? a ser declarado el libertador de la naci?n, y los opositores de este no tomaron la bandera de Duarte, sino la de S?nchez, que se qued? en el pa?s, y fue el hombre de la Puerta del Conde, del 27 de febrero y quien dirigi? la fundaci?n de la Rep?blica.

Duarte fue reconocido en el siglo XIX luego de que historiadores como Jos? Gabriel Garc?a, Emiliano Tejera pusieron las cosas en su lugar al rastrear qu? fue lo que sucedi? para el acontecimiento del 27 de febrero, que era una obra del patricio, y a partir de ah? se reconoci? como padre de la patria, aunque fue muy tarde para conseguir m?s informaciones porque hab?a muerto.

Duarte naci? en la ciudad de Santo Domingo, un 26 de enero de 1813; hijo de Juan Jos? Duarte, comerciante espa?ol nacido en Vejer de la Frontera, provincia de C?diz (Espa?a), y Manuela Diez Jim?nez, oriunda de El Seibo, Rep?blica Dominicana.

Juan Pablo Duarte fue bautizado el 4 de febrero del a?o 1813. Las primeras lecciones de su educaci?n formal las recibi? con su madre y luego con una profesora de apellido Montilla, quien dirig?a una peque?a escuela de p?rvulos.

NatalicioEl pa?s conmemora hoy el 210 aniversario del patricio Juan Pablo Duarte con una serie de actividades encabezadas por el presidente Luis Abinader, que dejan iniciados el Mes de la Patria, que se extiende hasta el 9 de marzo, natalicio del patricio Francisco del Rosario S?nchez, que junto a Ram?n Mat?as Mella conforman la trilog?a de la nacionalidad.

Abinader iniciar? las actividades a las 8:00 de la ma?ana en la provincia Duarte con una ceremonia c?vico-militar en el parque que lleva el nombre del patricio, luego participar? en un tedeum en la Catedral Santa Ana y a partir de las 10:00 de la ma?ana el presidente encabezar? el inicio del Mes de la Patria con un desfile patri?tico, estudiantil y militar.

Valora planteamiento ante crisis haitianaAyuda. Roberto Cass?, valora como positiva la actitud y planteamiento del Gobierno dominicano ante los organismos internacionales para exigir ayuda para Hait?, ya que a su consideraci?n el problema haitiano no podr? ser resuelto por ellos solos y se requiere apoyo masivo de la comunidad internacional.

Cass? ve positivo que desde Rep?blica Dominicana se ponga todo lo que est? al alcance para ayudar a Hait?, tomando en cuenta que somos una naci?n pobre con muchas limitaciones, pero que hay que ser solidario tratando de establecer relaci?n de cooperaci?n, ya que eso tiene dificultades aqu? por ser tambi?n un pa?s pobre.