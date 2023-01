Los rivales Novak Djokovic y Rafael Nadal se colocaron en mitades opuestas del grupo del Abierto de Australia en el sorteo del jueves, lo que significa que los due?os de 43 t?tulos de Grand Slam combinados solo podr?an enfrentarse en la final en Melbourne Park.

Djokovic, nueve veces campe?n en Australia, regresa al torneo de cancha dura despu?s de perderse el a?o pasado cuando le revocaron la visa y lo deportaron del pa?s porque no est? vacunado contra el COVID-19. Tampoco pudo competir en el US Open de 2022.

Djokovic, cuarto sembrado, abrir? su candidatura por su d?cimo t?tulo del Abierto de Australia contra el espa?ol Roberto Carballes Baena en el torneo que comienza el lunes.

Iga Swiatek, la jugadora n?mero uno del ranking femenino, se enfrenta a la alemana Jule Niemeier, que ocupa el puesto n?mero 68, en la primera ronda. La jugadora polaca fue semifinalista en Melbourne Park en 2022, a?o en el que gan? los t?tulos del Abierto de Francia y de Estados Unidos.

Pero el enfoque principal de la primera ronda estar? en Nadal, quien enfrenta un partido potencialmente desafiante contra el jugador brit?nico Jack Draper. Draper, de 21 a?os, fue semifinalista en el Campeonato Next Gen en noviembre y tambi?n jugar? en una semifinal del Adelaide International el viernes.

Otro momento destacado de la primera ronda es el cinco veces finalista del Abierto de Australia, Andy Murray, contra el italiano Matteo Berrettini, un ex finalista de Wimbledon que es el jugador sembrado No. 13.

Murray derrot? al australiano Alex de Minaur 6-3, 6-3 en un partido de exhibici?n el jueves y est? satisfecho con su forma.

“En los partidos de exhibici?n siempre es dif?cil jugar como si fuera la primera ronda de un Grand Slam, pero quer?a intentar dejarlo todo en la cancha para darle a mi cuerpo la mejor preparaci?n, ver c?mo me mov?a, ver c?mo Estaba sirviendo y me fue bien”, dijo Murray.

Los posibles cuartos de final masculinos por sembrado son: Nadal vs. el No. 7 Daniil Medvedev en lo que ser?a una revancha de la final del a?o pasado en Melbourne Park, ganada por Nadal despu?s de perder los dos sets iniciales, y el No. 3 Stefanos Tsitsipas vs. 6 Felix Auger-Aliassime en la mitad superior; y Djokovic contra el No. 5 Andrey Rublev, y el No. 2 Casper Ruud contra el No. 8 Taylor Fritz en la mitad inferior.

Nadal tiene 22 t?tulos individuales de Grand Slam como l?der, uno m?s que Djokovic.

El finalista de Wimbledon, Nick Kyrgios, que se enfrenta a Roman Safiullin en la primera ronda, jugar? contra Djokovic en un partido de exhibici?n el viernes en Melbourne.

“Soy uno de los mejores jugadores del mundo, as? que definitivamente voy a ir al Abierto de Australia y a cualquier Grand Slam con confianza”, dijo Kyrgios.

Ons Jabeur, que lleg? a las finales de Wimbledon y US Open en 2022, es la segunda cabeza de serie y juega contra Tamara Zidansek en el cuadro femenino.

La No. 3, Jessica Pegula, quien lider? al equipo de EE. UU. que gan? la United Cup de equipos mixtos en Sydney la semana pasada, se enfrenta a Jacqueline Cristian de Rumania en la primera ronda.

La capitana de la Copa Billie Jean King de Australia, Alicia Molik, quien asisti? al sorteo en Melbourne Park, dijo que Pegula es una candidata.

“Siento que tiene la fortaleza mental y realmente siento que puede estar aqu? al final de la etapa del Abierto de Australia”, dijo Molik.