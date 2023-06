Par?s,.- “Sigo motivado para ganar m?s Grand Slam”, asegur? el serbio Novak Djokovic tras conquistar su tercer Roland Garros y elevar a 23 la cifra de grandes en sus vitrinas, con lo que supera al espa?ol Rafael Nadal como el hombre que m?s tiene.

“Esto no ha terminado, si gano un Grand Slam no voy a pensar en poner fin a mi carrera, que ya dura 20 a?os. Todav?a me siento motivado e inspirado para seguir ganando Grand Slam. Estoy deseando ya de jugar en Wimbledon”, asegur? el serbio tras conquistar su tercer Roland Garros frente al noruego Casper Ruud. “Todav?a tengo fe en m? mismo por lo que he logrado.

Este trofeo es una confirmaci?n de la calidad del tenis que todav?a puedo dar. Los Grand Slam son la prioridad para m? esta temporada y en las siguientes”, afirm? el jugador, que se?al? que nada m?s llegar a Par?s se sinti? “diferente>>. “Los resultados sobre tierra batida no eran buenos, pero al llegar aqu? pens? que pod?a ganar a cualquier rival a cinco sets.

Y que todos los rivales tendr?an una gran presi?n al enfrentarse a mi a cinco sets. Es importante tener esa ventaja mental”, se?al?. Djokovic consider? “incre?ble” haber superado en n?mero de Grand Slams al espa?ol Rafael Nadal por primera vez en su carrera y asegur? que la rivalidad con ?l y con el suizo Roger Federer “ha sido siempre una fuente de motivaci?n>>. “Siempre me he comparado con ellos, han sido mis dos mayores rivales, han contribuido a ser lo que soy. Nuestra rivalidad nos ha mejorado, ha hecho que trabajemos para ganarnos unos a otros.

Es incre?ble ver que estoy por encima de esos dos jugadores, que tengo uno m?s que Rafa. Pero cada uno escribe su historia, sigo pensando que todo el mundo tiene su trayectoria. Vivimos la era dorada del tenis”, destac?. Pese a ello, neg? a considerarse “el mejor de la historia” por respeto a “otras generaciones” que tambi?n lograron cosas importantes “en ?pocas diferentes>>.

Djokovic reconoci? que Roland Garros es “cada a?o la monta?a m?s elevada” para ?l y por eso dio una importancia “especial” a haber logrado en ese torneo su 23 Grand Slam.