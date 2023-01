Lapidario. En su mejor partido del torneo, como ?l mismo lo admiti?, Novak Djokovic (5? del ranking mundial) aplast? al local Alex De Mi?aur (24?) por 6-2, 6-1 y 6-2 y se meti? nuevamente en los cuartos de final del Abierto de Australia. En Melbourne Park, justamente, el serbio ostenta el r?cord hist?rico en hombres de nueve t?tulos. Y lo espera el ruso Andrey Rublev.

As? fue el serbio ante el anfitri?n. Lo pas? por arriba, literalmente. Jam?s le dio chances en un partido de apenas dos horas y breves minutos, en el que Djokovic, ex-N?1 del mundo y en busca de recuperar la cima del ranking ATP, debiendo ser campe?n el domingo para cumplir esa meta, domin? de principio a fin con su propuesta veloz, agresiva y sin fisuras.

Nole no para de so?ar en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de 2023, en su regreso a las canchas duras de Melbourne Park, ya que en 2022 no le permitieron participar de su torneo favorito ya que no se vacun? contra el Covid-19. Por la misma raz?n, se perdi? el US Open.

La molestia que arrastra en la pierna izquierda esta vez qued? en el recuerdo, ya que se mostr? impecable y eso result? letal para De Mi?aur y el p?blico aussie, que pretend?a que su sobreviviente diera el gran golpe y se metiera entre los ocho mejores del Major inicial de la temporada. Pero muy lejos de eso estuvo el australiano.

Djokovic, campe?n del Abierto de Australia en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021, logr? as? 25 triunfos seguidos en ese certamen, gan? 27 de sus 28 ?ltimos partidos en el circuito y acumula ya 38 victorias al hilo en suelo australiano en su carrera.

Con este baile, el serbio accedi? por vez N?13 a los cuartos de final en ese Grand Slam y sum? 54 arribos a esa ronda, la de los ocho mejores, en toda su carrera incluyendo los cuatro Major.

El serbio lleg? a 338 triunfos en los Grand Slam, siendo la segunda mejor marca hist?rica, y su pr?ximo rival ser? Rublev (6?), quien se impuso en un partidazo de cinco sets al joven dan?s Holger Rune (10?), quien le propin? la ?ltima ca?da a Djokovic en el tour, en la final de noviembre pasado en el Masters 1000 de Par?s-Bercy. Y va por m?s.