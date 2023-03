SANTO DOMINGO.-El Partido de la Liberaci?n Dominicano calific? de acciones pol?ticas las acusaciones contra tres exministros y otras 16 personas a los que se le imputa de patrocinar fraudes por m?s de 19 mil millones de pesos con los que obten?an fondos para financiamiento ilegal de la campa?a presidencial con miras a las pasadas elecciones del 2020.

La declaratoria producida en una rueda de prensa del Comit? Pol?tico en la Casa Nacional del PLD fue seguida de reacciones violentas frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde guardan prisi?n los imputados.El secretario general del PLD, quien fungi? como vocero de la organizaci?n, acus? al Ministerio P?blico de actuar como instrumento de la reelecci?n de Luis Abinader y que procura destruir a la organizaci?n opositora.

Charlie Marrioti, secretario general del PLD, expreso su indignaci?n por la manera oportunista y atropellante que fueron apresados “nuestros compa?eros por un Ministerio P?blico que est? actuando como un instrumento de la reelecci?n de Luis Abinader”.

“Les decimos a ?l y a todo su gobierno: En el PLD no tenemos miedo. Al PLD no lo saca nadie de las calles, pues en el PLD no tenemos miedo”, manifest? Marrioti, tras pedir que se cumpla lo dispuesto en la ley y se respete el debido proceso, la dignidad de los dirigentes del partido y la presunci?n de inocencia.

Los disturbiosTerminada la rueda de prensa, un grupo de pelede?stas encabezados por algunos miembros del Comit? Pol?tico y legisladores salieron caminando hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cercanos en casi un kil?metro.

Cuando la multitud lleg? al Palacio de Justicia lanzando consignas como “Gonzalo querido, el pueblo est? contigo” y “No tenemos miedo”, los agentes de seguridad impidieron que ingresaran al edificio. Varios diputados reclamaran que le permitieran entrar para “hacerle algunas preguntas al Ministerio P?blico independiente” y ante la negativa se produjo un intento de entrar a la fuerza y la militancia que los acompa?aba empez? a lanzar piedras y botellas llenas de agua.

Los manifestantes rompieron los cristales de la puerta de la edificaci?n donde est?n los controles de acceso, lo que hizo que se ordenara incrementar la presencia policial. Ante la continuaci?n de los forcejeos, los agentes lanzaron bombas lacrim?genas para dispersarlos.

Jaime DavidEl exvicepresidente de la Rep?blica y miembro del Comit? Pol?tico del PLD que estaba en la manifestaci?n recrimin? a sus compa?eros que escenificaron los actos de violencia se?alando que esa no es la conducta propia de pelede?stas.En respuesta a los disturbios, agentes contra motines de los Polic?a lanzaron bomba lacrim?gena para dispersar a los manifestantes, reforzaron la seguridad del Palacio de Justicia y acordonaron las calles aleda?as al lugar.En la refriega tres legisladores y cuadro agentes policiales resultaron con lesiones.

Gonzalo reaccionaEl excandidato presidencial del PLD, quien se encuentra detenido en el Palacio de Justicia a la espera de que se dicte medida de coerci?n, agradeci? el respaldo recibido pero desautoriz? la realizaci?n de des?rdenes.

Gonzalo Castillo poste? en su cuenta de Twitter que el apoyo recibido le sirve de aliento y le da fuerzas: ” Me hace comprender que mi lucha no ha sido en vano, que ha servido para mejorar la vida de otros, y que ellos lo recuerdan. Pero quiero pedirles una cosa m?s: quiero pedirles calma”.

Tambi?n escribi? en esa red social: “Estoy injustamente sometido a un proceso que me aleja de mi familia y me aleja de ustedes, mi gente. Pero soy un hombre de fe. Fe en Dios, fe en mi pueblo, fe en la Justicia. Librar? esta batalla con la tranquilidad que me otorga esa fe”.

El Ministerio P?blico acusa a 19 personas que incluye a los exministros Gonzalo Castillo, Jos? Ram?n Peralta y Donald Guerrero, de cometer desfalco contra el Estado que supera los RD$19,000 millones.

Los implicados en el caso Calamar fueron apresados entre el s?bado y el domingo tras el Ministerio P?blico recibir ?rdenes de allanamiento por las imputaciones de fraude para financiamiento ilegal de la campa?a presidencial en el proceso del 2020.

Pesquisa

— IndagatoriaLa directora de Persecuci?n, Yeni Berenice Reynoso y el titular de la Procuradur?a de Persecuci?n a la Corrupci?n Administrativa (Pepca) ten?an varios meses investigando a los implicados en el caso Calamar y a otros.

MP pide coerci?n para implicados en CalamarJusticia. El Ministerio P?blico solicita medida de coerci?n a los implicados del entramado de corrupci?n denominado Calamar, encabezado por Donald Guerrero, Jos? Ram?n Peralta y Gonzalo Castillo, y que declare complejo el caso.

La instancia fue depositada ante la Oficina de Atenci?n Permanente del Distrito Nacional, pasado de la 9:00 de la noche de ayer.

Un juez deber? conocer hoy la medida de coerci?n a las 19 personas que incluye a exfuncionarios y un abogado, imputados de asociaci?n de malhechores y desfalco, entre otros delitos.